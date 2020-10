Watch Dogs Legion: PC-Systemanforderungen bekannt / RTX 3080 für 4K

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Ubisoft hatte zwar vor kurzer Zeit bereits die PC-Systemanforderungen von Watch Dogs Legion (in der Preview) bekannt gegeben, anscheinend hatte man sich aber verschätzt. In einem neuen Eintrag im hauseigenen Newsroom wurden nun die finalen Spezifikationen veröffentlicht, die euer Rechenknecht mit sich bringen sollte. Und die fallen durchaus ordentlich aus, zumindest wenn ihr in 4K, mit aktiviertem Raytracing und Ultra-Settings spielen wollt.

Mit aktiviertem Raytracing lauten die Anforderungen wie folgt (DirectX 12 ist in jedem Fall Pflicht):

Minimum: 1920x1080, Hohe Einstellungen, Raytracing auf Mittel, DLSS im Qualitätsmodus CPU: Intel Core i5-8400 2.8 GHz, AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 Grafikspeicher: 6 GB RAM: 16 GB Festplattenspeicher: 45 GB Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)

Empfohlen: 2560x1440 (1440p), Sehr hohe Einstellungen, Raytracing auf Hoch, DLSS im Qualitätsmodus CPU: Intel Core i7-9700 3.0 GHz, AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafikspeicher: 8 GB RAM: 16 GB Festplattenspeicher: 45 GB Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)

Höchstmögliche Qualität: 3840x2160 (4K), Ultra-Einstellungen, Raytracing auf Ultra, DLSS im Performancemodus CPU: Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 Grafikspeicher: 10 GB RAM: 16 GB Festplattenspeicher: 45 GB (plus 20 GB HD-Texturen-Pack) Betriebssystem: Windows 10 (64 bit)



Wenn ihr hingegen ohne Raytracing spielen wollt, dann fallen die Anforderungen etwas gnädiger aus (DirectX 12 nicht unbedingt notwendig):