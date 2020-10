PM: EA SPORTS FIFA 21: VOLTA Squad Initiative mit Streetart von Tristan Eaton und Weltmeister Lukas Podolski (Electronic Arts)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Köln, 13. Oktober 2020 – VOLTA Football meets Weltmeister meets Streetart. Electronic Arts enthüllt heute in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Lukas Podolski und Streetart-Künstler Tristan Eaton den EA SPORTS FIFA-Pitch in der Strassenkicker-Base in Köln. Das Video zur Erstellung des EA SPORTS FIFA-Pitch ist hier zu finden: https://youtu.be/RGuNlhDpiHg „Der EA SPORTS FIFA- Pitch ist ein Highlight in meiner neuen Strassenkicker Base. Der Platz kann ab jetzt in der Base in Köln bespielt werden, das passende Trikot zum Design des Platzes ist sogar im Spiel integriert – das ist wirklich besonders!”, sagt Podolski zur Enthüllung des Platzes. “Mich verbindet eine jahrelange Freundschaft zu EA SPORTS und die Zusammenarbeit jetzt mit Tristan Eaton hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle Aktionen, die im Rahmen des VOLTA Squads für FIFA 21 entstehen und auf meine Rolle als Coach”. Die Kollaboration von Lukas Podolski und Tristan Eaton startete über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle, woran beide ihre Millionen von Followern teilhaben ließen. „Als großer Fußballfan war es fantastisch, mit EA SPORTS FIFA zusammenzuarbeiten und es ist mir eine große Ehre. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute ihn sehen“, so Künstler Tristan Eaton, der für das Design des Platzes und eines exklusiven VOLTA Trikots verantwortlich ist. Das Design des Platzes stellt die einzelnen Stationen aus Lukas Podolskis fußballerischer Laufbahn künstlerisch vor. Das Trikot wird zudem in EA SPORTS FIFA 21 enthalten sein und kann im VOLTA-Spielmodus getragen werden: „Dieses Projekt war eine aufregende Herausforderung und ich hätte mir nie vorstellen können, meine Kunst im Spiel zu sehen“, so Eaton zum VOLTA Trikot, das zugleich offizielles Trikots des deutschen EA SPORTS FIFA VOLTA Squads ist. Das VOLTA Squad wird den EA SPORTS FIFA-Pitch in Köln als offizielle Homebase nutzen und besteht aus Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen, die bereits ihre Mitgliedschaft im Team auf ihren Social-Media-Kanälen verkündet haben: Neben Fußballnationalspielerin Giulia Gwinn ist auch Tennisprofi Alexander Zverev Teil des Teams. Unterstützt werden sie von den beiden Content Creatorn Rewinside und Varion. Musiker MoTrip komplettiert in diesem Jahr die Mannschaft, welcher Lukas Podolski mit seiner Erfahrung als Coach zur Seite steht.