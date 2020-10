Indivisible: Aus für Lab Zero Games/ Keine weiteren DLC

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Lab Zero Games, die Indie-Schmiede hinter Titeln mit Zeichentrick-Look wie dem Fighting Game Skullgirls und dem Rollenspiel Indivisible steht vor dem Aus. Nun meldete sich der Publisher 505 Games zur Zukunft von Indivisible. So wird die Switch-Version noch ein Update mit dem kostenpflichtigen Razmi's Challenge-DLC, New-Game-Plus-Modus und Couch-Koop erhalten, die bereits für die anderen Versionen erschienen sind. Darüber hinaus wird es keine weiteren Updates für den Titel geben.

Es waren noch Cameo-Charaktere und von Kickstarter-Backern gestaltete Figuren in Entwicklung, doch kann die Arbeit daran nicht beendet werden, hat sich der Entwickler doch de facto aufgelöst. Der Niedergang von Lab Zero Games begann nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Erniedrigung gegen den Firmeneigentümer und Lead Designer Mike Zaimont. Verhandlungen, damit Zaimont Lab Zero freiwillig verlässt, scheiterten. Darauf verließ ein Großteil der Entwickler aus Protest das Studio. Die elf verbleibenden Mitarbeiter wurden kurz darauf von Zaimont entlassen.

Von den ehemaligen Entwicklern bei Lab Zero Games haben sich 15 inzwischen erneut zum Studio Future Club zusammengeschlossen. Die neue Unternehmensstruktur soll verhindern, dass wieder eine einzelne Person in der Firma so großen Einfluss bekommt.