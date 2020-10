ScummVM: Zum 19. Geburtstag verschmilzt der Emulator mit ResidualVM

PC 360

Am 8. Oktober 2020 feierte das Retro-Emulatoren-Projekt ScummVM den 19. Jahrestag der ersten öffentlich zugänglichen Version 0.0.1., tags darauf wurde die Verschmelzung mit seinem Schwesternprojekt ResidualVM bekannt gegeben. Während sich ScummVM dem Emulieren von 2D-Point-and-Click-Adventures auf möglichst vielen Plattformen verschrieben hatte, war ResidualVM das Gegenstück für 3D-Adventures. Ab sofort laufen beide Projekte unter dem gemeinsamen Namen ScummVM.

Laut eigener Aussage sind die Projekte technisch bereits verschmolzen, in den nächsten Tagen soll auch die Zusammenführung der Webseiten und Foren erfolgen. Ihr könnt also in Zukunft mit ScummVM nicht mehr nur 2D-Adventures wie die LucasArts-Klassiker The Secret of Monkey Island und Sierra-Titel wie King's Quest emulieren, sondern auch 3D-Adventures wie Grim Fandango und Myst 3 - Exile.

