Star Citizen - Squadron 42: Erscheint "when it's done"

PC Linux

Neben dem Weltraum-MMO Star Citizen entsteht bei Chris Roberts Studio Cloud Imperium Games Squadron 42, eine Standalone-Kampagne im Geiste von Wing Commander. Über die Jahre gab es mehrere Verschiebungen und Umstrukturierungen bei dem Projekt. So sollte die Kampagne im Episodenformat erscheinen und im Sepember 2019 wurde der Start der Beta auf das 3. Quartal 2020 verlegt (Squadron 42 - Beta-Start verschoben). Seit einiger Zeit wurde die Roadmap zur Kampagne jedoch nicht mehr geupdatet, da an einer neuen Roadmap für Star Citizen und Squadron 42 gearbeitet wird.

In einem Update gab Chris Roberts nun wenig überraschend eine erneute Verschiebung bekannt. Darin heißt es, Squadron 42 werde nicht veröffentlicht, bevor es nicht ganz gepolished ist, sich toll spielt und emotional reinhaut.

Ich weiß, jedem wäre ein definitives Datum lieber, an dem Squadron 42 fertig wird. Aber die beste Antwort, die ich euch geben kann ist: Es kommt, wenn es kommt. Und das wird nicht in diesem Jahr sein. Aber ab Dezember solltet ihr besser einsehen können, was noch zu tun ist.

Unter diesen Zeilen findet ihr ein Video-Update zu Squadron 42 eingebunden. Dazu kündigte Roberts ein neues Video-Format an, in dem Features und Inhalte von Squadron 42 vorgestellt werden und die Entwickler über den Fortschritt des Projekts reden. Die rund 79-minütige Folge 1 findet ihr in den Quellen verlinkt. Weitere sollen im Vierteljahres-Takt erscheinen.

Im Community-Update geht Roberts außerdem unter anderem auf die Unterschiede in der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 ein und beschreibt die Herausforderungen der neuen Roadmap, bei der einsehbar sein soll, woran jeder einzelne der 500 Entwickler momentan arbeitet. Die neue Roadmap soll im Dezember 2020 fertig sein.

Zuletzt geriet Roberts teils in Kritik, als er seine kompromisslose Vision für Star Citizen gegen Vorwürfe verteidigte, dass die Entwicklung des MMO sich in Details verzettelt (Star Citizen: Chris Roberts verteidigt seinen "Traum"). Nichtdestotrotz war das Jahr 2020 bisher für Cloud Imperium Games das erfolgreichste überhaupt und es wurden neue Höchstzahlen bei Spielern und Umsatz verzeichnet.