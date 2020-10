MoMoCa #367

Teaser Dennis und Hagen tragen ihre bequemsten Montags-Anzüge und sind bereit für das volle Programm. Macht euch locker, wenn sich im Podcast User-Fragen, Spiel-Anekdoten und mehr in eure Ohren ergießen.

Willkommen in Montagshausen. Aus der Sendezentrale Putzbrunn der GG-Redaktion stehen Dennis und Hagen bereit, um euch mit dem neuen Montagmorgen-Podcast zu begrüßen. Kaum sinken die Temperaturen etwas, schon fantasieren die beiden über warmen Honigwein. Und durch das neueste Abenteuer von Larry Laffer fließt ganz unkontrolliert so manches Innuendo in das Gespräch ein. Doch es gibt noch genug anderes zu erzählen, ist doch die Woche nicht arm an Inhalten, an denen wir für euch werkeln und auch auf eure User-Fragen sollt ihr Antwort erhalten. Alle Themen im Überblick: