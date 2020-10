Apple vs. Epic: Fortnite vorerst nicht wieder im App Store

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Im August 2020 entbrannte ein Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games. Die Mobile-Version des Battle-Royale-Hits Fortnite (so spielt es sich auf dem iPhone) hatte per Update einen neuen Bezahlmechanismus spendiert bekommen, der laut Apple gegen die Richtlinien des App Stores verstoßen würde. Kurz nach dieser Sperre zog auch Google nach und entfernte das Spiel aus dem Play Store. Der Fall eskalierte so weit, dass sogar die Unreal Engine in Gefahr lief, im App Store und auf macOS keine Updates mehr zu erhalten. Dies wäre passiert, da Apple mit der Sperrung der Entwicklertools für Epic gedroht hatte, wurde aber abgewendet, da der Schaden für die gesamte Spielebranche zu groß gewesen wäre.

Wie The Verge nun berichtet, wird Fortnite in der nächsten Zeit aber nicht mehr seinen Weg zurück in den App Store finden. Die Richterin Yvonne Gonzales Rogers entschied, dass Epic Games die Wiederaufnahme des Spiels in den Shop nicht erzwingen könne. Im Gegenzug aber wurde die zunächst temporäre Entscheidung, die Unreal Engine weiterhin im Programm zu lassen, in eine permanente umgewandelt. In anderen Worten: Die Entwicklungsumgebung ist weiterhin erhältlich und wird wie gewohnt Updates erhalten.

Allerdings ist es Epic gemäß des aktuellen Urteilsspruchs nicht möglich, neue Spiele im App Store zu veröffentlichen, außer man würde den hauseigenen Bezahlservice ausbauen. Richterin Rogers gab an, dass ein Jury-Verfahren im Juli 2021 erneut über den Fall entscheiden könnte. Für Epic würde das aber bedeuten, dass Fortnite und andere Titel mit dem V-Buck-Mechanismus noch für lange Zeit kein Geld auf Smartphones einfahren können.

Von beiden Seiten gab es bereits Statements zu der Entscheidung. So heißt es seitens Epic:

Epic Games ist dankbar, dass Apple weiterhin daran gehindert wird, Vergeltung an der Unreal Engine und unseren Spieleentwickler-Kunden auszuüben, währen die Rechtsstreitigkeiten weitergehen. Wir werden weiterhin für iOS und Mac entwickeln, unter dem Schutz des Gerichts und wir werden alle Mittel nutzen, um Apples wettbewerbswidriges Verhalten zu unterbinden.

Seitens Apple heißt es hingegen: