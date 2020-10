Sony entfernt Spiele älterer Konsolen aus dem Online-Store

360 PS3

Laut einer E-Mail, die die Kollegen von Eurogamer erreicht hat, wird Sony in Kürze den Playstation Store massiv aufräumen. Betroffen von der Reinigung ist am 19. Oktober 2020 die Browser-Version des Shops, die Mobile-Fassung folgt am 28. Oktober 2020. Entfernt werden alle Spiele für PSP, PS Vita und Playstation 3. Über die jeweilige Konsole könnt ihr aber weiterhin Titel erwerben und wenn ihr bereits Software gekauft habt, dann könnt ihr sie natürlich weiterhin herunterladen.

Neben den Spielen werden auch andere Programme, Themes und Avatare aus den Webstores entfernt. Auch diese könnt ihr weiterhin auf den Konsolen selbst erwerben und herunterladen. Davon betroffen sind auch beispielsweise PS4-Designs. Diesen drastischen Schritt geht Sony wohl, um den Playstation Store auf den Start der PS5 vorzubereiten.