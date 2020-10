Crucible: Amazon Game Studios stellen Entwicklung ein

PC

Der Online-Teamshooter Crucible wurde nach Release zunächst wieder zurückgezogen, um in einer Closed-Beta-Phase weiter an dem Spiel zu arbeiten (Amazon nimmt Shooter nach einem Monat wieder vom Netz). In einem finalen Update gab das zuständige Team der Amazon Game Studios nun bekannt, dass die Entwicklung von Crucible komplett eingestellt wird.

Zwar habe man basierend auf dem Feedback der Spieler neue Features in der Closed Beta eingebaut und das Spielerlebnis angepasst, doch letztendlich zeigen die gesammelten Daten, dass es "keine dauerhafte und gesunde Zukunft mehr für Crucible" gibt.

In den nächsten Wochen wird nach einem Abschieds-Event das Matchmaking deaktiviert, am 9. November 2020 geht Crucible dann endgültig offline. Wer Geld im Ingame-Shop des Titels investiert hat, dem wird volle Kostenrückerstattung angeboten. Die Amazon Game Studios wollen nun erstmal das zuständige Team (das Studio Relentless in Seattle unter Leitung von Louis Castle) umstellen und sich auf das MMO New World und andere anstehende Projekte konzentrieren.