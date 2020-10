The Outer Worlds: Ab dem 23. Oktober auch auf Steam erhältlich

The Outer Worlds ab 22,57 € bei Amazon.de kaufen.

Fast exakt ein Jahr nach dem ursprünglichen Release von The Outer Worlds (Testnote 8.0) erscheint das Sci-Fi-RPG am 23. Oktober auch auf Valves Vertriebsplattform Steam. Damit endet die einjährige Exklusivzeit für den Epic Games Store und den Microsoft Store. Auf Twitter wurde der Release mit folgenden Worten verkündet:

Der Vorstand freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass am 23. Oktober Stellenangebote für Mitarbeiter über Steam eröffnet werden! Ihre Schicht beginnt in 2 Wochen, Spacers, also beginnen Sie noch heute mit Ihren Vorbereitungen!