PM: PS4-Spiele auf PS5: Antworten auf eure brennendsten Fragen (Sony Playstation Blog)

PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn die PlayStation 5 im November dieses Jahres auf den Markt kommt, können mehr als 99 Prozent der über 4.000 Spiele für PS4 auf der PS5 gespielt werden. Natürlich möchtet ihr wissen, wie PS4-Spiele auf der PS5 funktionieren werden, daher haben wir euch eine kurze Übersicht über einige häufige Fragen aus der PlayStation-Community zusammengestellt.

Welche Konsolengenerationen von Spielen werden von der Abwärtskompatibilitäts-Funktion der PS5 unterstützt?

Wir konzentrieren uns auf den riesigen Spielekatalog für PlayStation 4 und freuen uns, dass am ersten Tag mehr als 99 % der PS4-Spiele auf PS5 gespielt werden können. Dazu gehören Spiele, die die PS4-Generation geprägt haben – von hochgelobten PlayStation-Exklusivtiteln wie The Last of US Part II und Ghost of Tsushima bis hin zu Blockbuster-Hits unserer Partner.

Wie unterscheidet sich die Gaming-Erfahrung von PS4-Spielen auf der PS5 Digital Edition-Konsole und der PS5-Konsole mit dem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk?

Die Gaming-Erfahrung wird auf beiden Modellen gleich sein. Die Art und Weise, wie ihr auf die Inhalte zugreift, um sie zu spielen, unterscheidet sich jedoch:

Wenn ihr euch mit eurem PlayStation Network-Konto bei der PS5 anmeldet, seht ihr automatisch eure Bibliothek mit gespielten PS4-Inhalten über das Menü.

Achtet darauf, dass die Systemsoftware eurer PS5-Konsole auf dem neuesten Stand ist und alle verfügbaren Patches auf das Spiel angewendet wurden.

Inwiefern unterscheidet sich die Gaming-Erfahrung auf der PS5 von der PS4?

PS4-Titel werden auf der PS5 noch besser. Bei ausgewählten PS4-Titeln ist die Ladegeschwindigkeit auf der PS5-Konsole schneller. Außerdem können diese Titel Game Boost nutzen, um verbesserte oder stabilere Bildraten zu liefern. Bei einigen Titeln mit freigeschalteten Frameraten oder dynamischer Auflösung bis 4K könnt ihr u. U. eine höhere Auflösung beobachten. Zusätzlich nutzen PS4-Spiele auch einige der neuen UX-Features der PS5, aber dazu erfahrt ihr zu einem späteren Zeitpunkt mehr.

Wir möchten darauf hinweisen, dass viele PS4-Spiele zwar problemlos auf PS5-Konsolen laufen, einige Funktionen, die für PS4 verfügbar waren, aber möglicherweise nicht auf PS5-Konsolen verfügbar sind. Darüber hinaus können bei einigen PS4-Spielen, wenn sie auf PS5-Konsolen gespielt werden, Fehler oder unerwartetes Verhalten auftreten.

Sind PlayStation VR-Spiele abwärtskompatibel?

Ja, PlayStation VR-Spiele gehören zu den Tausenden von PS4-Spielen, die auf der PS5 gespielt werden können. Bitte beachtet, dass das Spielen von PS VR-Spielen auf einer PS5-Konsole ein PS VR-Headset, einen DualShock 4 Wireless-Controller oder einen PlayStation Move-Controller und eine PS-Kamera (für PS4) erfordert, die nicht im Lieferumfang der PS5-Konsole enthalten sind. Außerdem ist die PS5 HD-Kamera nicht mit PS VR auf der PS5 kompatibel. Ihr müsst stattdessen die PS Camera (für PS4) und den PS Camera-Adapter (kein Kauf erforderlich) verwenden, um PS VR auf der PS5 zu verwenden.

Was ist mit PS4-Spielen auf PS Now und PS Plus?

Alle abwärtskompatiblen PS4-Spiele, die in PS Plus oder PS Now enthalten sind, können auf der PS5 gespielt werden.

Kann ich PS4-Spiele auf der PS5 streamen?

Ja, Remote Play von PS4 auf PS5 und PS Now-Streaming werden unterstützt. Der Vorteil von Streaming ist, dass ihr dadurch Speicherplatz auf eurer PS5 spart. Bitte beachtet, dass PS4-Spiele beim Streaming die Game Boost-Funktion der PS5 nicht nutzen können.

Wie werden PS4-Spiele und Spielstände zwischen den beiden Konsolen übertragen?

Ihr könnt digitale Spiele, Spieldaten und Spielstände über ein LAN-Kabel oder eine drahtlose Verbindung (WLAN) von einer PS4-Konsole auf eine PS5-Konsole übertragen. Wenn ihr bereits PS4-Spiele und -Spieldaten auf einem externen USB-Speichergerät gespeichert habt, das mit eurer PS4 verbunden ist, könnt ihr diese über das externe USB-Speichergerät auf eure PS5 übertragen. Und wenn ihr PS Plus-Mitglied seid, könnt ihr PS4-Spielstände auch über den Cloud-Speicher mit eurer PS5 synchronisieren.

Bitte beachtet, dass es im Ermessen des Entwicklers liegt, ob ihr Spielstände zwischen einer PS4-Version und einer PS5-Version desselben Spiels übertragen könnt. Diese Möglichkeit kann daher bei generationsübergreifenden Spielen je nach Titel variieren.

Für Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gilt: Wenn Spieler sich entscheiden, von PS4 auf PS5 umzusteigen, werden ihre Spielstände übertragen.* Sackboy: A Big Adventure unterstützt im Rahmen eines Updates, das kurz nach der Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein wird, ebenfalls die Übertragung von Spielständen von PS4 auf PS5.* Wir geben weitere Details zu beiden Spielen bekannt, sobald die Veröffentlichung näher rückt.

Woher weiß ich, welche PS4-Spiele nicht gespielt werden können?

Spiele, die nur auf der PS4 gespielt werden können, werden im PlayStation Store als „Nur PS4“ gekennzeichnet. PS4-Spiele zum Herunterladen auf PS Now, die nicht auf der PS5 gespielt werden können, werden ebenfalls einen ähnlichen Hinweis enthalten. Wir haben eine Liste von Spielen zusammengestellt, die nur auf der PS4 gespielt werden können, zusammen mit zusätzlichen Informationen zur Abwärtskompatibilität. Diese Liste findet ihr hier: https://playstation.com/ps5-backwards-compatibility

*Wenn Spieler ursprünglich eine PS4-Spiele-Disc gekauft haben, ist die PlayStation 5 mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk erforderlich, um ein Upgrade auf die PlayStation 5-Version des Spiels durchzuführen und die Spielstände zu übertragen.