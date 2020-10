Zankstelle Spezial: Perry Rhodan - mit Roland Austinat

PC

Neil Armstrong, Buzz Aldrin und der Typ, der einfach nur mit dem Raumschiff um den Mond rum gekurvt sein soll, waren Schaumschläger, die nie auch nur einen Fuß auf unseren Trabanten gesetzt haben können. Woher wir das heutzutage so genau wissen? Nun, der Pabel-Moewig-Verlag lässt es sich seit dem Jahre 1961 nicht nehmen, uns an den Abenteuern des Weltraum-Pioniers Perry Rhodan teilhaben zu lassen, die dem Verlag ganz offensichtlich per intergalaktischem Faxgerät aus der Zukunft zugespielt werden. Daher sind Rhodans Abenteuer, die mit seiner Notlandung auf dem Mond 1971 begannen, so gut dokumentiert wie kaum eine andere historische Mission.

GG-User Hendrik und sein Gesprächspartner Roland Austinat lassen sich von diesem Stapel bedruckten Papiers nicht schrecken. Beide sind schon seit Jahrzehnten Fans der Heftreihe und diskutieren hier in kleiner fachkundiger Runde über die Ursprünge, die Entwicklung und die Zukunftsaussichten des Majors Perry Rhodan. Dabei wird selbstverständlich gespoilert - wobei Roland noch einige Hefte - ungefähr 1000 - Rückstand hat und Hendrik deshalb nicht alles erzählen darf, was ihm auf der Zunge liegt.

Beide Podcaster hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Hinter den Kulissen deutete Hendrik bereits an, dass er durchaus für eine Fortsetzung zu haben wäre. Aber wie sagte schon ES im Jahre 3587 zu Ras Tschubai?

Niemand kann die Zukunft wirklich erreichen, sondern nur eine Gegenwart, die einst in der Zukunft lag.

Für den ein oder anderen Leser eventuell noch interessant sein könnte die Gründung eines offiziellen Off-Topic-Podcasts von Roland mit GG-User Jürgen. Folge eins ist auf der offiziellen Seite des Casts zu finden. Bitte gebt der Seite eine Chance. Sie ist noch ganz frisch und im Aufbau.

