PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 12. bis 16. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Foregone

Foregone ist ein actiongeladener 2D-Plattformer der Dich mitten in die Welt Calagan wirft. Bau Dir ein Arsenal an mächtigen Waffen auf, gehe einer Verschwörung auf den Grund und kämpfe Dich durch eine Armee der Finsternis.

G.I. Joe: Operation Blackout

G.I. Joe: Operation Blackout ist ein klassischer teambasierter Third-Person-Shooter, in dem Du in einer einzigartigen Kampagne als einer Deiner Lieblingscharaktere aus Team G.I. Joe und Team Cobra spielst. Erlebe den Kampf aus Sicht beider Parteien und hilf entweder G.I. Joe dabei, die Ordnung wiederherzustellen oder Team Cobra zur Weltherrschaft.

NHL 21 Deluxe Edition

Werde zum NHL-Superstar im erweiterten Be A Pro-Modus und steige auf zum gefeierten Star der Liga. Mit neuen Moves und Ausweichmanövern bringst Du Dein Eishockey-Spiel auf ein neues Level. Bestelle NHL 21 jetzt vor und erhalte die NHL 94 Rewind Edition zum 30. Oktober direkt dazu. Die NHL 21 Standard Edition steht bereits ab dem 16. Oktober für Dich bereit.

Red Wings: Aces of the Sky

Starte Deinen Motor, heb ab und stürze Dich direkt ins Schlachtgetümmel. In den Luftkämpfen des Ersten Weltkriegs bewahrt Dich nur Dein überragendes Können vor einem feurigen Ende.

Torchlight III

Seit den Ereignissen von Torchlight II sind Jahrhunderte vergangen und das Ember Imperium ist dem Untergang geweiht. In Torchlight III wird Novastraia erneut von einer Invasion bedroht, und es liegt an Dir, das Reich gegen die Netherim und ihre Verbündeten zu verteidigen. Bring all Deinen Mut auf, nutze Deine mächtigen Fähigkeiten und erlange Ruhm und Ehre in diesem neuen Abenteuer.

Brotherhood United

Als Dein Freund gefangen genommen wird, liegt es an Dir und den anderen Mitgliedern der Bruderschaft, die Waffen zu ergreifen und die feindliche Armee auszuschalten! In diesem Action-Plattformer rennst, springst und schießt Du Dich durch Scharen von Gegnern mit dem einzigen Ziel, Deinen Kumpel zu retten.

Brunswick Pro Billiards

Tritt online gegen Deine Freunde oder andere Spieler für ein paar Brunswick Bucks an. Verwende diese Gewinne für neues Equipment und neue Spieltische. Oder verbessere Deine Skills im Duell gegen ausgefuchste KI-Gegner, tritt gegen die Familie im lokalen Mehrspieler-Modus an oder stelle Dich als Einzelspieler den kniffligen Challenge-Modi.

Cook, Serve Delicious! 3?!

Im vom Krieg zerrissenen Amerika des Jahres 2042 kochst Du Dich durch eine neue Story-basierte Kampagne. Stell Dich der Herausforderung, hunderte von Speisen in hunderten von Levels zu kochen. Im neuen Gameplay sitzt Dir die Zeit im Nacken und Du bist immer in Action. Oder lass es ruhig angehen mit dem völlig neuen Chill-Modus, der jederzeit ein- und ausgeschaltet werden kann!

Knights and Bikes

Sattel auf für ein Abenteuer voller Biking, Freundschaften, Frisbees und Schatzsuchen für ein bis zwei Spieler! Spiele als Nessa und Demelza und erkundet gemeinsam mit Deiner Hausgans Kapitän Honkers eine alte Insel. Begib Dich als Fahrradritter auf die Suche nach Schätzen sowie Abenteuern und entgehe dem Ende der Langeweile im Kinderzimmer!

Monster Prom: XXL

Nur noch drei Wochen bis zum Abschlussball und Du hast immer noch kein Date. Es liegt jedenfalls nicht daran, dass Du ein Monster bist, denn das sind alle anderen an Deiner High School auch! In dieser XXL-Ausgabe des Monster Prom Dating-Games zeigst Du, dass Du nicht nur das Date des Abends, sondern auch die Königin oder der König des Abschlussballs bist.

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes

Xbox Play Anywhere – Dieses Spiel ist eine einzigartige Mischung aus Schurkenspiel mit Kerkerkunde, Rollenspiel, rundenbasierten Taktiken und Sammelkartenspiel. Du wählst Deinen Helden aus und sammelst Münzen, um neue Zaubersprüche zu kaufen und ihn damit für das Abenteuer zu rüsten.

Re:Turn One Way Trip

Saki ist in einem geisterhaften Zug gefangen und muss in der Vergangenheit und in der Zukunft nach Hinweisen suchen, um ihre Freunde zu retten. Dein Verstand ist entscheidend, um gegen das entsetzliche Böse anzukommen, das von einem Rachewunsch ausgelöst durch eine unerwiderte Liebe angetrieben wird.

Shadow Gangs

Xbox One X Enhanced – Shadow Gangs ist ein actionreicher Ninja-Titel im Arcade-Stil. Die Grafiken überzeugen in HD mit einem traditionellen, handgezeichneten Stil. Du spielst die Rolle von Dan, dem derzeitigen Ninja-Ordensmeister. Deine Mission ist es, Deine Familie vor der Verbrecherorganisation Shadow Force zu retten. Nutze Deine Ninja-Skills in mehr als 10 Levels, besiege die sechs hammerharten Bosse, rette Deine Familie und triumphiere über die Shadow Gangs.

Ty the Tasmanian Tiger HD

Bist Du bereit, die Wildnis des australischen Outbacks in dieser neuentwickelten Version von Ty the Tasmanian Tiger zu erkunden? Gehe mit Ty auf ein unglaubliches Abenteuer und rette seine Familie vor dem schändlich bösen Boss Cass. Auf Deiner Mission steht Dir ein Arsenal an Bumerangs, scharfen Zähnen und die Hilfe einiger Freunde zur Verfügung! Also sei kein Kakadu – auf geht’s nach Australien!

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Xbox Game Pass für PC – Es wird Zeit für die Neuauflage des dritten Teils des beliebten Echzeit-Strategie-Franchises: Du befehligst mächtige Kulturen aus Europa sowie Amerika und beherrschst die Schlachtfelder Asiens – das alles in atemberaubendem 4H Ultra HD und mit einem neu gemischten Soundtrack. Entdecke dabei zwei völlig neue Spielmodi: historische Schlachten und die Herausforderungen der Kunst der Kriegsführung. Zusätzlich erhältst Du alle bisher veröffentlichten Erweiterungen und alle bisher bekannten 14 Kulturen. Doch auch zwei brandneue Fraktionen betreten die Schlachtfelder: die erbarmungslosen Schweden sowie die südamerikanischen Inka. Begib Dich in dem letzten Kapitel der Age of Empires Definitive Edition auf eine herausfordernde Abenteuerreise.

Cake Bash

Ein krümeliger Kampf für alle Schleckermäuler! In diesem rasanten Partyspiel für bis zu vier Spieler macht Ihr Euch als niedliche Kuchen gegenseitig das Leben schwer. Sahnig, schokoladig oder mit Früchten verziert: Wähle Deinen Lieblingskuchen und kämpfe in einer Vielzahl von abenteuerlichen Arenen gegen andere Tortenstücke. Suche Schutz unter Süßigkeiten oder schleudere Deinen Gegnern Obst entgegen – es ist genug für alle da! Führe Deine Kuchenstücke durch die Bäckerei, während sie sich schick machen, um Kunden zu beeindrucken und kaufe leckere Garnierungen, damit Du das Rennen machst.

Cloudpunk

Tauche ein in die verregnete Cyberpunk-Metropole Nivalis und erlebe eine atmosphärische Geschichte im Stile des Neo Noir. Es ist Deine erste Schicht beim Cloudpunk-Lieferdienst. Halte Dich an zwei Regeln: Verpasse keine Lieferung und frag nicht, was in dem Paket ist. In diesem auf einer besonderen Geschichte basierenden Erkundungsspiel triffst Du auf eine Vielzahl von spannenden Charakteren – darunter Androiden, künstliche Intelligenzen und skrupellose Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft.

Dustoff Z

Wirble Deine Messer und lade Deine tödlichen Waffen mit durchschlagender Munition nach – die Zeit ist gekommen, um die Menschheit zu retten! In Dustoff Z steuerst Du Kampfhubschrauber durch die Überreste einer zerstörten Zivilisation und stellst Dich einem scheinbar ausweglosen Szenario: einer Zombie-Apokalypse.

Heave Ho (PC)

Nimm Deinen Freund an die Hand und klettert gemeinsam über baumelnde Körper und schwingt Euch über die wackeligen Gliedmaßen hinweg in Sicherheit. Gestalte Deinen Charakter mit allen möglichen stylischen und verrückten Accessoires und widme Dich dem bisher vergeblichen Versuch, Dich endlich daran zu erinnern, was das Schicksal für Dich bereithält.

Katana Zero (PC)

In diesem actionreichen Plattformer im Stil des Neo Noir stellst Du Dich tödlichen Kämpfen: Schlage und manipuliere die Zeit, um die Rätsel Deiner Vergangenheit in einer wunderschönen, aber brutalen Welt zu lösen. Nur wenn Du die eigenen Widerstände überwindest bist Du dieser Situation gewachsen. Lenke Schüsse auf Deine Feinde ab, weiche Angriffen aus und nutze Fallen sowie Sprengstoff, um Deinen Feinden das Leben schwer zu machen.

Raji: An Ancient Epic

Raji: An Ancient Epic ist ein actiongeladenes Abenteuer, in dem Du die Welt des alten Indiens erkundest. Du schlüpfst in die Rolle des jungen Mädchens Raji, das von den Göttern auserwählt wurde, sich gegen die dämonische Invasion des Menschenreichs zu stellen. Dein Schicksal? Rette Deine jüngeren Brüder und stelle Dich dem Dämonenfürst Mahabalasura.

Tears of Avia

Tears of Avia ist ein taktisch anspruchsvolles Rollenspiel, dass mit seinem strategischen, rundenbasierten Gameplay die Welt von Estera zum Leben erweckt. Stelle Dir eine Gruppe aus einzigartigen Charakteren zusammen und passe die vielseitigen Fähigkeiten nach Deinen Wünschen an. Gemeinsam mit Deinen Anhängern machst Du Dich auf die Suche nach der verlorenen Stadt Avalon.

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC)

Begib Dich auf Entdeckungsreise durch die reizvolle, aber sehr gefährliche Überwelt. Erforsche bedrohliche Verliese und baue die Fähigkeiten Deines Dorfhelden aus, während Du versuchst, das Böse, das die Insel plagt, endlich zu besiegen. Das mystische Schwert von Ditto hilft Dir dabei. Oder schnapp Dir einen Freund und erlebt gemeinsam ein unvergessliches Abenteuer voller entzückender Charaktere, außergewöhnlicher Beute und heroischer Kämpfe!

This is the Zodiac Speaking

This is the Zodiac Speaking ist ein faktenbasierter psychologischer Einzelspieler-Thriller, der auf der Geschichte von Zodiac, einem der berühmtesten nie gefassten Serienmörder, basiert. Tauche ein in das wilde Kalifornien der 70er Jahre und lass Dich von dem originellen, epischen Filmsoundtrack mitreißen. Das spannende Gameplay verknüpft geschickt klassischen Horror, Ermittlungen, Stealth-Mechanik und mehrere mögliche Ausgänge der mitreißenden Geschichte.

Two Parsecs From Earth

Das Schiff des Roboters Z3-L1 ist auf einem unwirtlichen Planeten namens Dimidum inmitten einer lebensfeindlichen Umgebung abgestürzt. Um zu entkommen und nach Hause zurückzukehren, sammelst Du als Z3-L1 wichtige Rohstoffe, baust Kraft auf und sicherst wertvolle Artefakte, die Du für die Reparatur Deines Raumschiffs brauchst. Erforsche den fremden Planeten in diesem Erkundungsspiel, das im klassischen Metroidvania-Stil nicht nur etwas für Nostalgiker ist. Doch aufgepasst: Dieser fremde Lebensraum ist voller Feinde, die es sicher nicht gut mit Dir meinen!

Space Crew

Space Crew ist die jüngste Fortsetzung der hochgelobten, strategischen Survival-Simulation Bomber Crew. Es liegt an Dir, die Menschheit vor der rätselhaften außerirdischen Bedrohung durch die Phasmiden zu bewahren. Wenn Du Dir Space Crew bis zum 22. Oktober zulegst, erhältst Du Bomber Crew kostenlos dazu.

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut

Ein wahres Pulverfass mit ordentlicher Wirkung! Freue Dich auf magische Welten, herausfordernde Multi-Sprite-Bosse und eine Quest, die so groß ist, dass es an jeder Ecke neue Geheimnisse zu entdecken gibt. Begleite den Halb-Dschinn Shantae und schlage Dich durch verwunschene Wälder, brennende Wüsten, tropfende Höhlen und tödliche Labyrinthe

The Jackbox Party Pack 7

Erlebe in The Jackbox Party Pack 7 fünf neue Spiele: das Hit-Treequel Quiplash 3, das kollaborative Chaos von The Devils and the Details, das verkritzelte Zeichenspiel Champ’d Up, das Sprachspiel Talking Points sowie das Ratespiel Blather Round. Nutze Dein Smartphone oder Dein Tablet als Controller und stürze Dich mit bis zu acht Spielern vor einem euphorischen Publikum in die abwechslungsreichen Party-Spiele.

9 Monkeys of Shaolin

Du bist der chinesische Fischer Wie Cheng, der den Tod seiner Freunde und Familie rächen will. Mache Deinen Kampfstab bereit für ein herausforderndes Abenteuer voller gnadenloser Kämpfe mit Deinen Feinden im mittelalterlichen China.