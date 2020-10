PS5: Liste der nicht kompatiblen PS4-Spiele veröffentlicht

PS5

Wenn ihr euch eine Playstation 5 kauft, dann könnt ihr zahlreiche PS4-Titel auf der neuen Konsole spielen. Unter anderem findet ihr in der PS Plus Collection Blockbuster wie Bloodborne, God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 und Days Gone, aber auch viele weitere Titel sollen ohne größere Einschränkungen funktionieren.

Auf der offiziellen Support-Seite hat Sony nun einen Liste von PS4-Spielen veröffentlicht, die auf gar keinen Fall auf der Nextgen-Konsole laufen werden. Aktuell sind das gerade mal zehn Titel, die Liste kanns sich in der Zukunft aber natürlich noch erweitern. Konkret handelt es sich um die folgenden Werke: