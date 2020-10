PM: Power Your Dreams: Erlebe Atemberaubendes mit der Xbox der nächsten Generation (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Während wir uns der nächsten Generation des Gaming mit großen Schritten nähern, gibt es einen weiteren Grund zur Freude! Geh mit uns auf eine Reise und erlebe Spaß und Inspiration gemeinsam mit vielen anderen Spielern rund um den Globus. Träume von dynamischen und lebendigen Spielwelten und tauche mit atemberaubender Geschwindigkeit in neue Spielerfahrungen ein. Entfessle das volle Potenzial Deiner Spiele in einer bisher ungeahnten Brillanz und für Konsolen bisher ungekannten Bildwiederholraten.

Mit den brandneuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S, die am 10. November 2020 weltweit erscheinen, wird das wahr, wovon Du bisher nur träumen konntest.

Mit dem weltweiten Start der Power Your Dreams-Kampagne stellen wir die wunderbaren Emotionen, die Gaming in uns allen auslöst. Power Your Dreams dreht sich darum – ob auf Konsole, dem PC oder dem Smartphone – in eine Welt der Träume abzutauchen. Manchmal träumen wir davon, jemand anderes zu sein oder unser wahres Wesen zu zeigen. Manchmal träumen wir von einem epischen Sieg, den wir gemeinsam mit unseren Freunden erkämpft haben, oder von einem Solo-Abenteuer, das uns an die eigenen Grenzen bringt. Und manchmal träumen wir von der Goldmedaille oder auch davon, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Wir freuen uns darauf, Dir unseren Launch-Trailer “Us Dreamers” zu zeigen. In “Us Dreamers” nimmt uns Protagonist Daniel Kaluuya, Oscar-prämierter Schauspieler aus Blockbustern wie Get Out oder Black Panther, mit auf eine inspirierende Reise. Auf dieser Reise zeigt er uns, was es für Gamer bedeutet, zu träumen und das volle Potenzial des Gaming auszuschöpfen – gemeinsam.

Die Geschichte beginnt als Daniel nach Hause kommt und seinen Xbox Wireless Controller zur Hand nimmt. Er wird direkt von seinen Freunden online begrüßt und taucht ohne Umwege in seinen Spieltraum, als er von der physischen Welt in eine digitale wechselt. Daniel reist durch seinen Traum, vorbei an spektakulären und immersiven Spielwelten, bevor er auf einen weiteren Spieler und dessen Träume stößt. Gemeinsam entdecken sie, dass zwar jeder seinen eigenen einzigartigen Traum vom Spielen lebt, doch dass all diese vielen unterschiedlichen Spieler und ihre Träume dank der Power von Xbox zusammenkommen.

Neben den fesselnden visuellen Effekten und der mitreißenden Geschichte kommt das wahre Wesen von “Us Dreamers” durch den einfühlsamen Musiktrack “No Ordinary” von Labrinth perfekt zur Geltung. Der mehrfache mit Platin ausgezeichnete Sänger, Songwriter, Produzent und Grammy-ausgezeichnete Komponist von HBOs Euphoria zaubert eine inspirierende musikalische Untermalung, die das Storytelling und die atemberaubenden visuellen Effekte von “Us Dreamers” eindrucksvoll begleitet.

Feier mit uns die Weltpremiere von “US Dreamers” sowie dem Song “No Ordinary” auf sämtlichen Xbox-Kanälen und tauche ein in die traumhafte Welt des Gaming.

Vielen Dank an Euch, die treuen Fans von Xbox, die diese Reise seit dem ersten Schritt mit uns gemeinsam gehen, und an all die neuen Fans, die zum ersten Mal Teil dieser großartigen Reise werden. Eure Unterstützung und Vorfreude, die Ihr Xbox Series X und Xbox Series S entgegenbringt, inspiriert alle bei Team Xbox an jedem einzelnen Tag.