Raft: Zweites Story-Kapitel des Survival-Titels veröffentlicht

PC

Kürzlich haben Redbeet Interactive das nächste größere Update zu Raft (zum User-Artikel), einem Survival-Spiel auf offener See, veröffentlicht. Im zweiten Kapitel gibt es neben mehreren kleineren Eilanden zwei neue, große Orte zu entdecken. In der "Caravan-Town" erkundet ihr eine Insel, die von Wohnmobilen übersät ist. Zudem verschlägt es euch in die verlassene Stadt

"Tangaroa", eine mit hohen Häusern bebaute Insel.

Dank des Updates erwarten euch auch neue craftbare Gegenstände, wie ein Ladegerät für eure leeren Batterien, ein automatischer Wasseraufbereiter mitsamt Röhrensystem für die Bewässerung eures Gartens, oder ein Metalldetektor, der euch die Schatzsuche auf Inseln ermöglicht. Für die schnellere Fortbewegung auf eurem Boot verbindet ihr Abschnitte zukünftig einfach mit der Seilrutsche. Eine weitere Neuerung stellen Musikkassetten dar, die ihr in eurem Radio abspielen könnt - oder ihr baut euch gleich ein eigenes Piano.

Alle Änderungen und Neuerungen findet ihr in der Ankündigung bei Steam. Abschließend folgt ein kurzer Trailer zum zweiten Kapitel, der euch die Neuerungen in bewegten Bildern zeigt.