PM: FRIENDLY FIRE 6 GANZ IM ZEICHEN VON ASSASSIN’S CREED VALHALLA (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 9. Oktober 2020 – Im Zuge des offiziellen Friendly Fire 6 Announcements gab Ubisoft heute bekannt, sich als Hauptsponsor an der Umsetzung des etablierten Livestream-Events zu beteiligen, der seinen Startschuss dieses Jahr am 5. Dezember um 15:00 Uhr finden wird. In bekannt hochkarätiger Content Creator-Besetzung geht Friendly Fire mittlerweile schon in die sechste Ausgabe. 2020 mit dabei sind Gronkh, Pandorya, PietSmiet, MrMoregame, fishc0p, Phunkroyal und Der Heider, die sich thematisch passend zu Assassin’s Creed Valhalla dem Stil und den Tugenden der Wikinger angenommen haben.

Der offizielle Friendly Fire 6 Teaser ist hier zu finden:

„Friendly Fire ist bereits seit einigen Jahren ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass unsere Branche dazu in der Lage ist, ihre Communities zu aktivieren und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wir freuen uns sehr, dieses Jahr offizieller Partner von Friendly Fire zu sein und dadurch einen Teil dazu beitragen zu können“, sagt Ralf Wirsing, Managing Director Ubisoft GSA.

„Friendly Fire wächst Jahr für Jahr, und es ist ehrlich cool zu sehen, wie die Gaming-Branche hinter uns steht. Mit Ubisoft konnten wir dieses Jahr eine der weltweit größten Videospielfirmen für den guten Zweck gewinnen. Und außerdem hat uns das jetzt auch die Gelegenheit gegeben, uns für den Kalender wie Wikinger zu verkleiden und das war nochmal so ein Sahnehäubchen“, sagt Peter Smits, Geschäftsführer der PietSmiet UG & Co. KG.

Assassin'sCreedValhallawird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, XboxOne, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+**, dem Abo-Servicevon Ubisoft, Stadiaveröffentlicht.Assassin'sCreedValhalla wird auf PlayStation®5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole ab 12.November 2020erscheinen.***

Friendly Fire 6 Merch gibt es ab sofort hier: https://friendly-fire.shop

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla gibt es unter: http://www.assassinscreed.com/

Alle Angebote zu Assassin's Creed Valhalla im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

***Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation®4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation (Xbox Series X, Xbox Series S oder PlayStation®5) aufrüsten. Assassin's Creed Valhalla nutzt die Smart Delivery-Technologie - kaufen Sie das Spiel einmal und spielen Sie es entweder auf der Xbox One, der Xbox Serie X, oder Xbox Series S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Assassin's Creed Valhalla verfügbar sind. Assassin's Creed Valhalla PlayStation®4 auf Blu-Ray™ bietet Zugriff auf die entsprechende Digital-Version für PlayStation®5 ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation®5 oder eine PlayStation®5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls sie auf Blu-Ray™ erworben wurde) muss zum Abspielen im PlayStation®5 Laufwerk eingelegt bleiben, eine PlayStation® Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen.

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.