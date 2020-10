For Honor erscheint auch auf Xbox Series X/S und Playstation 5

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Ubisoft via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird der auf historischen Nahkampf fokussierte Titel For Honor (im Multiplayer-Test, Note: 7.0) auch für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PS5 erscheinen. Allerdings nicht als Upgrade oder via Smart Delivery, sondern über die Abwärtskompatibilität zu den Vorgängergeräten. Die grafischen Verbesserungen, die Besitzer einer PS4 Pro, beziehungsweise Xbox One X, erhalten, sollen natürlich auch auf den neuen Konsolen vorhanden sein. Auf der Xbox Series X und PS5 wird das Spiel in 4K auflösen, die Xbox Series S hingegen muss mit 1080p auskommen. Über 60 Bilder pro Sekunde dürfen sich alle Spieler freuen.

Zum Start der nächsten Season Anfang Dezember wird der Titel auf den Next-Gen-Konsolen zur Verfügung stehen. Eure Einkäufe und Gegenstände aus der aktuellen Generation stehen euch natürlich weiterhin zur Verfügung.