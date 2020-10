Wochenend-Lesetipps 41/2020: Verfolgungswahn & Männerspielzeug

Switch XOne PS4

Das Thema Nachverfolgung ist dank Corona-App gerade in allen Medien, aber wer ist bitte dieser Ray? Um warum will Nvidia ihn unbedingt tracen? Bleibt das freiwillig oder gibt es bald einen Raytracing-Zwang? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in unseren Lesetipps der Woche nicht, denn wir verfolgen hier nur ein einziges Ziel: Euch mit gutem Lesestoff zu versorgen. Folgt ihr aber unseren Links, dann kommt ihr der Auflösung schon ganz nah.

'RTX on' aus der Sicht eines AMD-Users und ist Turing jetzt wirklich tot?

igorslab.de am 01.10.2020 von Alexander Brose

Igorslab kennen manche vielleicht noch unter dem alten Namen Tom's Hardware Deutschland. Aber egal, ob Tom oder Igor, der Name steht für objektive und sachliche Insiderinformationen rund um das Thema Computerhardware. Dagegen wirkt dieser Essay über die Vor- und Nachteile von Raytracing fast schon übertrieben emotional! Vor allem Spieler, die nicht den Gegenwert einer Luxuskreuzfahrt in die neueste Grafikkartengeneration investieren wollen, finden hier trotzdem interessante Fakten und Argumente.

Männer zocken auf dem Mars, Frauen auf der Venus?

zeit.de am 03.10.2020 von Christian Huberts

48 Prozent der Spielenden in Deutschland sind weiblich, sagen Umfragen. Männer spielen "echte" Games, Frauen nur Casualkram, sagen andere. Das Prinzip "je länger du damit spielst, desto härter wird es" scheint dem Bevölkerungsanteil mit XY-Chromosom quasi in die Hand, ähem, Wiege gelegt zu sein. Eine echte Chance zur spielerischen Wiedervereinigung der Geschlechter liefern Hybride, die viele Vorlieben gleichzeitig bedienen. Ein passender Artikel zum 3. Oktober.

Yōko Shimomura – Die Frau hinter den Melodien von Kingdom Hearts

nat-games.de am 07.10.2020 von Alexander Schürlein

Was haben Final Fantasy XV, Xenoblade Chronicles, Kingdom Hearts und Street Fighter II gemeinsam? Die Musik dieser Spiele stammt aus der Feder von Yōko Shimomura, einer japanischen Komponistin und Pianistin, die heute für Square Enix arbeitet. In diesem Beitrag findet ihr neben zwei Interviews auch eine Hörprobe zur Musik aus Kingdom Hearts: Melody of Memory, das im November erscheinen soll.

Fundstück: Joggen ist ein bisschen wie Dark Souls

spielkritik.com am 17.09.2020 von Pascal Graßhoff

Genau wie Dark Souls besticht auch die Stadt Essen durch exzellentes vertikales Level-Design. Und das ist nicht einmal die überraschendste Erkenntnis, die den Leser:innen des Blogs zuteil werden dürfte. Mit der Minimap am Handgelenk joggt Pascal Graßhoff durch seinen Heimatdungeon und levelt dabei Stamina und Stimmung auf.

Aus dem GG-Archiv: Haralds Wochenrückblick für Lesefaule (KW 41)

gamersglobal.de am 16.10.2011 von Harald Fränkel

Wissenschaftliche Studien und deren Ergebnisse trieben Harald Fränkel schon vor genau neun Jahren in erotische Phantasien. Wortwitz, Bildwitz, Wahnwitz - der Wochenrückblick für Lesefaule fesselte jede handelsübliche Nettiquette nackt an eine Laterne, um sie neunschwänzig auszupeitschen. Ganz am Ende gibt's immerhin 'n Keks.

Im Video: Nvidia Marbles RTX

youtube.com am 14.05.2020

Auf dem Cover der Retro Gamer 03/2020 ist Marble Madness zu sehen. Ein Spiel, das uns 1984 aus den Socken haute und aufgrund der reduzierten Grafik selbst heute noch ganz ansehnlich ist. Nvidias Marbles RTX Demo sieht dank Real-Time-Raytracing aber noch um einige Millionen Polygone besser aus. Was meint ihr? Hat die Qualität der Computergrafik inzwischen das Real-Life überholt?

Mein Dank geht diese Woche an den Kollegen Necromanus für den Tipp zu Igorslab. Habt ihr einen lesenswerten Artikel oder Blog entdeckt, den ihr mit der Welt teilen wollt? Oder ein YouTube-Video entdeckt, dass wir gesehen haben müssen? Dann sendet eine Brieftaube an Necromanus und Q-Bert!