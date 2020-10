PM: OUTRIDERS erscheint am 2. Februar 2021 (Square Enix)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hier ist Toby Palm, OUTRIDERS Community Manager bei Square Enix. Seit wir Outriders Anfang des Jahres enthüllt haben, fragen uns die Fans, wann sie das Spiel denn endlich in den Händen halten werden. Wir verstehen diese Frage voll und ganz – OUTRIDERS erwacht erst richtig zum Leben, wenn es gespielt wird.

Wir können jetzt bestätigen, dass OUTRIDERS am 2. Februar 2021 offiziell als komplettes Paket auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam sowie Epic Games Store) veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung auf Google Stadia folgt im weiteren Verlauf des Jahres 2021.

Wir hatten wirklich die Absicht, euch OUTRIDERS bis Weihnachten 2020 bereitzustellen. COVID-19 hat unseren Betrieb über die letzten Monate sicherlich beeinflusst, aber alle Teams haben sehr hart gearbeitet, um sich an die veränderten Umstände anzupassen. Während der Kern des Spiels mittlerweile größtenteils abgeschlossen ist, war unser Testbetrieb leider am stärksten von der durch das Coronavirus verursachten Umstrukturierung der Arbeitsprozesse betroffen. Darum benötigen wir etwas mehr Zeit, um sicherzustellen, dass eure OUTRIDERS-Erfahrung beim Start so reibungslos und problemfrei wie möglich sein wird. Unsere oberste Priorität besteht darin, euch um jeden Preis die bestmögliche und vollständigste OUTRIDERS-Erfahrung bereitzustellen.

Wir möchten auch bekanntgeben, dass OUTRIDERS komplett plattformübergreifend gespielt werden kann. Ihr könnt also die Vollversion unabhängig vom jeweiligen System gemeinsam mit euren Freunden und anderen Spielern erleben. Außerdem bieten wir jedem Käufer ein kostenloses Upgrade des Spiels von PlayStation 4 auf PlayStation 5 bzw. mit Smart Delivery von Xbox One auf Xbox Series X|S an. Das bedeutet, ihr könnt OUTRIDERS auf eurer derzeitigen Plattform kaufen und spielen und euch dabei sicher sein, dass es euch beim Wechsel auf die nächste Generation der entsprechenden Konsole wieder zur Verfügung stehen wird.

Globale Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich, ihr könnt OUTRIDERS hier erhalten:

Wir möchten euch für eure Unterstützung und für die netten Nachrichten danken, die wir jeden Tag erhalten. Im Februar werdet ihr OUTRIDERS endlich spielen können.

Bis dahin alles Gute!

Toby Palm, OUTRIDERS Community Manager, Square Enix