Outriders erscheint im Februar 2021 / Crossplay & Nextgen-Upgrades

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Square Enix hat via Pressemitteilung den Release-Termin des blutigen Shooters Outriders (in der Preview) bekannt gegeben. Ab dem 2. Februar 2021 könnt ihr in dem Koop-Metzelfest Gegner zu Hackfleisch verarbeiten. Der Termin gilt nicht nur für PS4, Xbox One und PC, sondern auch für die Nextgen-Konsolen Xbox Series X/S und PS5. Für Google Stadia soll das neue Werk von People Can Fly im weiteren Verlauf des nächsten Jahres erscheinen. Ursprünglich hatte das Team einen Release zum Weihnachtsgeschäft 2020 angepeilt, aufgrund der Corona-Pandemie musste man aber Arbeitsprozesse anpassen und so hat sich die Veröffentlichung doch etwas nach hinten geschoben.

Wenn ihr im Februar noch keine Next-Gen-Konsole besitzt und Outriders für die PS4 oder Xbox One erwerbt, dann erhaltet ihr beim Kauf eines neuen Geräts ein Gratis-Upgrade. Auf der PS5 ist es nötig, die Konsole mit Laufwerk zu haben, solltet ihr das Spiel auf Disc erworben haben. Auf der Xbox Series X/S könnt ihr Smart Delivery nutzen, um die Gedärme der Feinde in Next-Gen-Qualität zu verteilen.

Außerdem hat Square Enix bestätigt, dass Outriders Crossplay bieten wird. Das bedeutet, ihr könnt plattformunabhängig miteinander spielen, egal ob auf PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X/S oder PS5 und auch die später erscheinende Stadia-Version erlaubt es, mit Spielern auf anderen Plattformen in den Kampf zu ziehen. Vorbestellungen des Titels sind ab sofort möglich.

Nach relativ geradlinigen Ego-Shootern wie Painkiller und Bulletstorm setzt People Can Fly mit Outriders auf einen Lootshooter-Ansatz. Der Gewaltgrad steht dem der vorherigen Titel des Studios in nichts nach, allerdings macht ihr euch nun spezielle Skills zunutze. Außerdem gibt es einen umfangreichen Skilltree, eure Waffen haben Levels und Schadenswerte und auch euer Charakter kann in der Stufe aufsteigen.