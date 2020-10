PM: Saison 2 von Fall Guys bringt neue Runden und mittelalterliches Chaos in den Blunderdome (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Fall Guys: Ultimate Knockout hat „Bumble Royale“ einem breitem Publikum bekannt gemacht, als Millionen von Spielern das farbenprächtige Taumeln im Blunderdome zelebriert haben! Mit der heutigen Veröffentlichung von Saison 2 können die Fans der Geleebohnen ihre Begeisterung in eine völlig neue (na gut … alte?!) Welt der mittelalterlichen Magie tragen, wobei ihnen eine frische Auswahl an Runden, skurrile Kostüme und eine feudale Burg voller Spaß geboten werden. Hier findet ihr alles, was ihr wissen müsst, sowie Insider-Tipps vom Team von Mediatonic dazu, wie ihr dieses mit Hindernissen übersäte Reich der Hexerei und Zauberei meistern könnt! Greift zur Laute, das wird ein wilder Ritt.

Beginnen wir mit den Runden von Saison 2, die euch auf dem Weg zur umkämpften Krone begegnen werden. Hört gut zu, denn diese Taktikhäppchen können den Unterschied zwischen einem glorreichen Sieg und einem schleimigen Untergang ausmachen …

Bei dieser teuflisch-spaßigen Solo-Version von „Reifenspringer“ meint ihr vielleicht, dass es nur auf euch ankommt. Doch aufgrund der nötigen Zusammenarbeit, mit der man wertvolle Punkte einfährt, ist hier alles anders, als es zunächst erscheint! Ben Nizan (Game Designer) erklärt …

„In Saison 2 haben wir Objekte hinzugefügt, die die Spieler umherbewegen können, was wirklich cool ist! Dadurch entstehen diese kurzlebigen Allianzen, die wir aus dem von uns allen so geliebten Spiel ‚Die Wippen‘ kennen. Hoopsie Legends ist daher so besonders, weil die Spieler, während sie Blöcke bewegen, um die Reifen zu erreichen, zugleich andere Wege versperren – daher verändert sich der Aufbau der Arena ständig auf eine Art, wie wir es bei Fall Guys noch nie hatten.“

Vielleicht entpuppt sich hier ein wenig verwirrende Diplomatie als Schlüssel zum Sieg. Hier sind Bens Insidertipps.

„Haltet nach goldenen Reifen Ausschau! Die bringen euch Bonuspunkte ein und werden euch zum Sieg jubeln (auf eine raffinierte, nummerische Art). Arbeitet auch mit anderen zusammen, um Plattformen mit vielen Reifen zu erreichen. So kommt ihr schneller ans Ziel und könnt euch dann die Punkte teilen!“

Balance, gut getimte Sprünge und das Herz des tapfersten Ritters von allen zu haben, sind alles Eigenschaften, die bei Knight Fever, einem bohnenzerstörenden Stolpern in Richtung Ziellinie, zum Tragen kommen. Auf dem Chaos von „Schleimkraxler“ aufbauend, nimmt diese Runde die Spieler mit auf unser bis dato tückischstes Rennen über die Wildesten aller mittelalterlichen Hindernisse. Fábio Martins (Game Service Engineer) erklärt uns seine Sicht der Dinge …

„Das Team wollte unbedingt weiter auf dem Nervenkitzel unserer Rennrunden aufbauen. Auf den ersten Blick muss sich jede Bohne einem einfachen Rennen bis ans Ende stellen, doch in diesem simplen Konzept haben wir den Raum gefunden, unserer Fantasie bei einigen der lustigsten Hindernisse, die uns je eingefallen sind, freien Lauf zu lassen!“

Faszinierend! Ihr habt vielleicht schon die gigantische Stachelwalze entdeckt. Fábio rät zur Vorsicht.

„Mein wichtigster Rat für diese Runde ist, dass die Spieler ruhig bleiben müssen, wenn sie sich der Walze stellen. Versucht, euch diagonal zu bewegen – gegenläufig zur ihrer Drehbewegung. Ihr werdet trotzdem auf die riesigen Stacheln aufpassen müssen, doch der wichtigste Faktor beim Vermeiden des Schleims ist eine perfekte Bewegung!“

Ihr kennt wahrscheinlich die Freude und das Drama, die mit dem Stehlen von Eiern von euren Bohnenkollegen einhergehen, doch diese neue Runde bringt mit einem gefährlichen Schloss voller beweglicher Teile noch eine komplett neue taktische Ebene ins Spiel.

„Am Anfang erleben die Spieler ein Gameplay, das sich ähnlich jenem von Eier-Gerangel anfühlt“, erklärt Krisztina Toth-Vizer (Lead QA), „doch schon bald treffen sie auf viele neue Elemente, die sie für sich … oder dazu nutzen können, die ach-so-ausgefeilten Pläne des anderen Teams zu durchkreuzen!“

Bewegliche Zugbrücken, eine Axt von einfach nur wahnwitziger Größe und andere ausgefallene Befestigungen machen Egg Siege zu einer ernstzunehmenden Runde. Hier die Insidertipps von Krisztina, mit denen ihr den Sieg klarmacht …

„Wenn ihr leichtsinnig umherrennt, besteht eine große Gefahr, dass ihr von einer riesigen Axt getroffen werdet, die eure gesammelten Eier direkt in Feindeshand hinüberschlägt. Doch wenn ihr den richtigen Augenblick abwartet, könnt ihr die Zugbrücke überqueren, um das wertvolle Golden Egg (goldenes Ei) zu erreichen, ohne dass euch jemand folgen kann! Die Rampen zu nutzen, um mit eurer Beute zu verschwinden, ist am Anfang vielleicht eine gute Taktik – doch mit der Zeit müsst ihr damit rechnen, dass Spieler zurückbleiben, um die schmalen Passagen zu verteidigen, was für ein paar heftige Engpässe sorgt.“

Bewegliche Objekte können in Wall Guys ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen – es handelt sich um eine neue Version des Wettkampfstolperns, in der furchtlose Bohnen sich ihren eigenen Weg zum Sieg bauen müssen! Doch weil Zusammenarbeit genauso wichtig ist wie das flinke Springen, liegt die wahre Prüfung darin, zu entscheiden, ob man Freund oder Feind ist. Alex Whaley (Client Engineer) erzählt uns mehr …

„Ihr müsst zusammenarbeiten, um eine provisorische „Treppe“ aus Blöcken zu bauen und über die Mauern zu klettern. Doch auch Faulheit kann sich auszahlen: Ihr könnt euch sogar auf Blöcke setzen und andere die harte Arbeit des Tragens an die richtige Position verrichten lassen, um euch einen Vorsprung zu verschaffen!“

Allerdings (Spoiler-Alarm!) wird bestimmt nicht nur eure Bohne auf diese superschlaue Idee kommen. Hier ein paar der besten Tipps von Alex …

„Behaltet immer Alternativrouten im Auge! Die Spieler ballen sich oft auf Wegen, die bereits erschaffen wurden, was auf den ersten Blick vielleicht schlau zu sein scheint, aber dadurch wird es schwer hinaufzuklettern und – noch wichtiger – sich auf einer Mauer zu halten, ohne heruntergeschubst zu werden. Manchmal ist es schneller, Mut zu beweisen und sich durch den Bau einer neuen Route seinen eigenen Weg zu verschaffen!“

Jenseits der neuesten Runden, in denen ihr in Saison 2 eure Bohnenfertigkeit auf die Probe stellen könnt, haben wir noch viel mehr mittelalterliches Chaos im Angebot!

In unserem brandneuen Show Selector könnt ihr eine mit Bedacht ausgewählte Palette an „Shows“ aussuchen, die ein paar besonders raffinierte Events enthalten, die nur für begrenzte Zeit verfügbar sind! Jede Show beinhaltet eine thematische Spielliste mit Runden, die auf verschiedene Spielstile abgestimmt sind – zum Beispiel Gauntlet- und Survival-Showdowns. Ihr wollt mit Freunden spielen und euer Können gegen andere Teams auf die Probe stellen? Wie wäre es mit etwas Fall Ball Frenzy (Sturz-Ball-Wahnsinn)? In einem reinen Rennspiel-Ambiente? Im Show Selector findet ihr garantiert etwas.

Ohne die Unmengen an Must-haves für die modebewusste Bohne wäre es eben nicht Fall Guys und ihr werdet bestimmt gerne hören, dass Saison 2 vollgepackt ist mit Kostümen für jeden Anlass. Von wunderschönen Drachen und unerschrockenen Rittern bis zu wundersamen Hexen und bösartigen Zauberern strotzen unsere neuesten Kostüme nur so vor mittelalterlicher Mystik. Außerdem dürft ihr euch auf viele exklusive Kollaborationen und Crossover freuen, die um eure Aufmerksamkeit, euer Lob und die wohlverdienten Kronen betteln. Das alles wird sehr bald bekannt gegeben.

Es gibt viele kleine, aber feine Verbesserungen der Lebensqualität, die ein runderes Stolpern und ein insgesamt besseres Spielerlebnis in Fall Guys ermöglichen.

Eine große Verbesserung in Sachen Feedback von der Community ist das Fallen in Gruppen! Ihr könnt euch bei euren Freunden einreihen und gemeinsam fallen – eure Bohne soll nie mehr einsam fallen müssen.

Diese neueste Aktualisierung bietet noch mehr …

Folgt für alle neuesten Updates und die kompletten Patch-Hinweise unserem offiziellen Twitter-Account für Fall Guys! Und lasst uns über unseren Discord-Community-Server wissen, wie euch die neuen Inhalte gefallen. Wir können es kaum erwarten, euch alle für Saison 2 im Blunderdome zu sehen!