PM: Rain, Mileena und Rambo bald in Mortal Kombat 11 Ultimate verfügbar (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

An alle Kämpfer, endlich stürzen sich Mileena und Rain, die legendären Charaktere, in den Kampf. Zusammen mit dem klassischen Actionhelden Rambo sind sie bald als Kämpfer in Mortal Kombat 11: Ultimate erhältlich, dem ultimativen Mortal Kombat 11-Rundumerlebnis. Unsere Designer und Künstler haben das Aussehen jedes Charakters bis aufs kleinste Detail perfektioniert. Das Gameplay ist genial, die Fatalities sind grausam und das Aussehen ist mörderisch.

Rain schwingt jetzt ein Katar, mit dessen scharfer Klinge er dem Gegner das Fürchten lehrt. Darüber hinaus kann Rain seine magischen Fähigkeiten nutzen, um ein Portal zu einem bisher unbekannten Wasserreich zu öffnen. Hier werden alle seine klassischen Moves neu interpretiert. Auch seine Wasserkräfte werden auf neue und einzigartige Weise dargestellt.

Video abspielen

Neben ihrer traditionellen Sais hat Mileena jetzt auch messerscharfe Krallen. Diese verstecken sich in den Handschuhen, die sie in Kämpfen trägt. Die Handschuhe und ihre restliche Ausrüstung sehen toll aus. Mein Lieblingslook ist der von Kahnum Mileena, wo sie ihren eigenen Helm im Stil von Shao Kahn trägt.

Als Rambo zu spielen ist wie eine Zeitreise zurück mit Kronika ins Jahr 1982. Unsere Charakterkünstler haben Rambos Look aus „Rambo I“ perfekt eingefangen. Zusammen mit unseren Design- und Filmteams haben sie sich maßgeblich von diesem Film und seinen Fortsetzungen inspirieren lassen. Natürlich ist es absolut genial, dass wir Sylvester Stallone als Stimme für eine seiner bekanntesten Rollen gewinnen konnten. Wir haben hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass jede Zeile an Dialog genau von dem Rambo kommen könnte, den Fans kennen und lieben.

Zusätzlich zu diesen drei tollen neuen Charakteren im Kombat Pack 2 hält Mortal Kombat 11: Ultimate bereits eine wahre Fülle an großartigen Inhalten bereit, die bisher veröffentlicht wurden. Es enthält jeden Modus, jeden Charakter und jede Funktion aus dem Hauptspiel, das Kombat Pack 1 und die Aftermath-Erweiterung. Wer Mortal Kombat 11: Ultimate kauft, erhält auch die beiden kinoreifen Story-Kampagnen – die Originalgeschichte des Basisspiels und die mit Aftermath veröffentlichte Story-Erweiterung, die die epische Mortal Kombat 11-Saga fortsetzt.

Darüber hinaus ist Mortal Kombat 11: Ultimate für ein Upgrade auf PlayStation 5 erhältlich und bietet dynamische 4K-Auflösung, verbesserte Grafiken, schnellere Ladezeiten und generationsübergreifende Konsolenkompatibilität für ausgewählte Modi. Alle Spieler, die Mortal Kombat 11 bereits besitzen oder es auf PS4 neu kaufen, haben Zugang zu kostenlosen Updates für PS5, die in Verbindung mit der Veröffentlichung von Mortal Kombat 11: Ultimate verfügbar sind. Auch Krossplay wird unterstützt, so dass PS5 und PS4-Spieler gegen Spieler auf anderen Plattformen in ausgewählten Modi kämpfen können.

Mortal Kombat 11: Ultimate ist ab dem 17. November für PS5 und PS4 erhältlich. Neue Spieler können Mortal Kombat 11: Ultimate ab dem 15. Oktober vorbestellen und sich beim Kauf sofortigen Zugriff auf Mortal Kombat 11, das Kombat Pack 1 und die Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung sichern.

Wenn ihr Mortal Kombat 11 bereits besitzt, könnt ihr euch ein Upgrade eures Spielerlebnisses sichern, indem ihr ab dem 15. Oktober das Kombat Pack 2 vorbestellt oder das Kombat Pack 1 oder die Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung kauft. Und denkt daran, Vorbestellungen für Mortal Kombat 11 Ultimate und das Kombat Pack 2 erhalten am Erscheinungsdatum das Zeitkrieger-Skin Pack mit drei neuen Charakter-Skin-Varianten, darunter „Dunkles Netz“ Noob Saibot, „FFH“ (Feuer fangen und halten) Liu Kang und „Blutmond“ Skarlet.

Freut euch auf weitere Informationen zu Mortal Kombat 11: Ultimate, je näher das Erscheinungsdatum rückt.