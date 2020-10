PM: 8 skrupellose PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Um diese Trophäen zu erspielen, müsst ihr eure Emotionen kurz beiseite packen und einfach durchziehen, denn hier ist eure böse Seite gefragt! Würgt eure Gegner und nutzt andere Charaktere aus, um ans Ziel zu gelangen. Sorry – not Sorry!

Die unten stehenden Trophäen sind schon lange in eurem Besitz, aber ihr wisst an anderer Stelle einfach nicht weiter? Auf Trophies.de findet er sicher eine Lösung für euer Dilemma.

Im Wilden Westen war Gesetzeslosigkeit an der Tagesordnung: Überfälle, Plünderungen, Entführungen, Raub und Mord wird jeder Spieler in Red Dead Redemption hautnah miterleben dürfen. Die besonders skrupellosen Zeitgenossen treiben bei solchen Möglichkeiten natürlich auch allerlei virtuellen Schabernack. Die Trophäe Heimtückisch wird freigeschaltet, wenn man eine gefesselte Dame auf den Eisenbahnschienen zurücklässt und sie ihrem Schicksal überlässt – Gentleman geht anders!

Red Dead Redemption

exklusiv für PS Plus

Video abspielen

Tierfreunde sollten nun besser nicht weiterlesen, denn im Verlauf kann man in der HUB-Welt den Eisbären Polar vorfinden, wie er sich eine bestimmt wohlverdiente Pause gönnt. So frech wie Crash halt nun ist, kann man auf Polar draufspringen und ihn als Trampolin missbrauchen. Zieht man das ganze zehn Mal durch, so erhält man eine Trophäe dafür – verwunderlich, dass hier Tierschutzvereine noch nicht auf der Matte stehen.

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Jetzt kaufen €39,99

Angekommen am Strand mit dem Schiffswrack kann man relativ schnell auf kleine unschuldige Krabben treffen, die sich angesichts des stürmisches Gewässers lieber am Strand aufhalten. Doch die gemeinen Spieler können der Versuchung bestimmt nicht widerstehen und testen, was man alles mit so einer Krabbe anstellen kann. Lässt man ein Exemplar vom Diesseits ins Jenseits umziehen, erhält man hier sogar eine Trophäe.

Tomb Raider

Jetzt kaufen €14,99

Video abspielen

Just Cause ist allgemein dafür bekannt, Chaos zu verbreiten, während man die feindliche Armee ausschaltet. Da man so viel Chaos verbreiten kann, bieten sich auch viele Möglichkeiten, die Feinde in den Himmel zu schicken, wobei man das bei dieser Trophäe wörtlich nehmen kann. Man muss nämlich einen Gegner einfach nur an ein Gasbehälter verbinden und auf diesen Gasbehälter dann schießen. Zu sehen bekommt man dann eine Reise des Feindes Richtung Himmel mit anschließendem Feuerwerk.

Just Cause 3

Jetzt kaufen €19,99

Video abspielen

Mit Aiden steuert man in Beyond Two Souls immer wieder den verstorbenen Zwillingsbruder von Jodie, der ihr als „Präsenz“ zur Seite steht. Neben unterstützenden Aktionen kann Aiden aber auch negativ behaftete Aktionen durchführen. Wenn man im Verlauf beispielsweise Personen würgt, nicht rettend eingreift, Jodie’s Date versaut und generell jede Möglichkeit zum Bösesein nutzt, wird man später in Form einer Trophäe belohnt.

BEYOND: Two Souls™

Jetzt kaufen €29,99

Video abspielen

Die Entscheidungen beeinflussen das Schicksal von Lincoln. Verlasst ihr die Stadt oder teilt ihr euch diese, kommt ihr halbwegs gut aus der Sache. Wollt ihr euch aber die Stadt alleine unter den Nagel reißen und entledigt euch eurer Helfer, hat euch Pater James eine Überraschung im Auto hinterlassen, um euch endgültig zu stoppen.

Mafia III

Jetzt kaufen €39,99

Video abspielen

Als Kind lernt man bereits, dass man Tiere zum Trocknen nicht unbedingt in die Mikrowelle stecken sollte, da dies für das Tier nicht sehr gesundheitsfördernd ist. Dieses Spiel macht es aber notwendig, einen Hamster zuerst mehrere Jahre einzufrieren und dann in der Mikrowelle aufzutauen, wofür man auch die erste Trophäe erhält. Sollte man aber entgegen der Vernunft den Hamster erneut in die Mikrowelle stecken wollen, so wird man zumindest mit einer weiteren Trophäe belohnt.

Day of the Tentacle Remastered

Jetzt kaufen €14,99

Video abspielen

Sander Cohen verlangt von euch das ganze Spiel über andere Leute zu töten und auf Zelluloid festzuhalten. Im Level „Olympus Heights“ trefft ihr auf ihn und bringt ihn um. Da ihr die ganze Zeit nichts anderes gemacht habt, haltet doch auch seine Leiche für die Ewigkeit auf einem Foto fest. Das hätte er bestimmt so gewollt.

BioShock: The Collection

Jetzt kaufen €49,99