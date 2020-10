Teaser Das wunderschöne, Diplomacy-inspirierte Brettspiel wurde von Asmodee in der 2nd-Edition-Variante plus Vasallen-Regelung auf Windows und Mac umgesetzt. Jörg berichtet von seiner ersten Niederlage.

Seit 2005 oder so, zuletzt leider kaum noch, spiele ich das 2003 erschieneneso lautet der deutsche Name vonus dem Hause Fantasy Flight GamesEin halbes Jahr später kam bei mir noch die Expansion) dazu. Der für maximal sechs Kontrahenten ausgelegte Eroberungsreigen ist einer meiner Lieblingsbrettspiele, da es simple Regelmechanik mit großer Spieltiefe verbindet.Die gestern erschienene Digital Edition von Asmodee bildet die 2011 erschienene 2nd Edition ab, die neben etlichen Regelklärungen auch die beiden Expansionen des Erstlings eingearbeitet hat (also auch noch) – und damit unter anderem Häfen, Wildlingskarten sowie Belagerungsgeräte. Sogar das Vasallen-System (nicht aber die Essos-Zusatzkarte sowie Daeneris Targaryen als Fraktion) aus der Expansionist enthalten.Diese Einleitung war für Kenner des Brettspiels, und in fortgesetzter Verkennung jeglicher Artikelstrukturkonventionen folgt jetzt die Begrüßung zum ersten Jörgspielt nach längerer Pause (Hallo!) und die Erklärung, was Game of Thrones - The Board Game eigentlich ist und wieso ich es liebe. Danach erfahrt ihr tatsächlich was zu der vor 24 Stunden erschienenen Umsetzung.