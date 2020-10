Resident Evil: Neuer Kinofilm thematisiert Ursprungsgeschichte

Resident Evil ab 5,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

„Eine brandneue Adaption, die enge Verbindungen zu Capcoms klassischen Survival-Horror-Spielen hat“ – das und mehr soll euch eine neue Verfilmung von Resident Evil bieten, die sich derzeit in den Drehvorbereitungen befindet. Verantwortlich für die filmische Umsetzung sind das Unternehmen Constantin Film sowie der Regisseur und Drehbuchautor Johannes Roberts. In den Kinos laufen soll der Film im kommenden Jahr.

Vorgesehen ist mit dem Projekt, sowohl die Ursprungsgeschichte von Resident Evil zu zeigen als auch den „Beginn eines neuen Universums“ einzuleiten. Als Inspiration für Letztgenanntes sollen die Figuren und Handlungen des beliebten Capcom-Spiels dienen – was das im Detail bedeutet, ist bislang nicht bekannt.

Zum in der Entstehung befindlichen Resident-Evil-Film weist der Regisseur darauf hin, dass er „unbedingt zurück zu den ursprünglichen, ersten beiden Spielen [möchte] und dem damit verbundenen furchterregenden Erlebnis, das ich damals hatte, als ich sie zum ersten Mal spielte“. Erzählt werden soll zudem die Geschichte „einer kleinen, sterbenden amerikanischen Kleinstadt, die dem heutigen Publikum sowohl vertraut als auch relevant erscheinen wird“.

Bekanntgegeben wurde des Weiteren, welche Schauspielerinnen und Schauspieler die (Haupt-)Rollen übernehmen: Demnach werden Claire Redfield von Kaya Scodelario (Maze Runner), Jill Valentine von Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) und Chris Redfield von Robbie Amell (Upload) gespielt. Hinzu kommen unter anderem Tom Hopper (The Umbrella Academy) als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Doppelt hält besser) als Leon S. Kennedy und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin.

Robert Kulzer, Produzent der Constantin Film: