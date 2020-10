Community-Projekt: Eure Erwartungen an Cyberpunk 2077

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn in den vergangenen Monaten der Begriff „Hype-Spiel“ gefallen ist, dann meist in Verbindung mit Cyberpunk 2077 (in der Preview+). Dass auch die Userinnen und User von GamersGlobal.de (sehr?) hohe Erwartungen an den Titel von CD Projekt Red haben beziehungsweise sich auf diesen freuen, wird nicht nur daran deutlich, dass das Open-World-RPG bei den am häufigsten genannten Wartespielen den zweiten Platz belegt (nach dem anscheinend auf ewig uneinholbaren Half-Life 2: Episode Three und vor Star Citizen). Ebenso weisen immer wieder Kommentare daraufhin, dass das Spiel sehnlichst erwartet wird: „Ist schon lange bei Steam vorbestellt!“, „Freue mich riesig drauf.“ oder „Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Freue mich darauf.“

Diese (berechtigte?) Vorfreude wollen wir für ein Community-Projekt nutzen: Lasst andere Spieler wissen, aus welchen Gründen ihr der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 entgegenfiebert. Welche Erwartungen und Hoffnungen habt ihr im Detail? Freut ihr euch besonders auf die Story, die Quests, die Grafik, die offene Spielwelt – oder auf alles zusammen? Weshalb ist der CD-Projekt-Titel für euch persönlich überhaupt ein „Must have“ respektive ein wichtiges Spiel? Woran macht ihr das fest? Oder habt ihr euch auf Cyberpunk 2077 anfangs gefreut, verzichtet jedoch nun auf das Erlebnis, weil ihr der Crunchtime oder anderen Dingen kritisch gegenübersteht? Auch das könnt ihr natürlich der Community mitteilen. Zusätzlich könnt ihr angeben, welche Test-Wertung die GG-Redaktion euer Ansicht nach vermutlich vergeben wird.

Wie schon bei ähnlichen Projekten zuvor – siehe beispielsweise „Was war euer erstes Computer-/Videospiel?“ –, werden eure Einsendungen als Plus-Galerie verarbeitet. Teilnehmen kann jeder auf GamersGlobal.de registrierte Nutzer. Beachtet, dass es nur eine Vorgabe für euren Beitrag gibt: Verwendet bitte keine einfachen Stichpunkte, sondern nutzt vollständige Sätze (eine minimale oder maximale Zeichenanzahl gibt es nicht). Wer möchte, kann seinem Text einen Screenshot aus unserer umfangreichen Übersicht hinzufügen – verzichtet ihr darauf, wählt stattdessen der Ersteller der Galerie ein Bild aus.

Wie läuft das Community-Projekt ab?