PS5: Offizielles Video stellt ausführlich das Innenleben der Konsole vor

PS5

Etwa einen Monat vor dem geplanten Verkaufsstart der PlayStation 5 stellt euch Sony mittels Video das Innenleben des Gerätes beziehungsweise dessen Hardware etwas genauer vor. So könnt ihr zum Beispiel einen Blick auf die innere Struktur werfen, die als „sauber und ordentlich“ beschrieben wird, was wiederum „effizientes Design“ und den „Verzicht auf unnötige Komponenten“ bedeutet. Eigenen Angaben zufolge sei es auf diese Weise gelungen, ein Produkt zu realisieren, das „ein hohes Maß an Perfektion und Qualität“ bietet.

Nachdem die Maße (104 mm breit, 390 mm hoch, 260 mm tief) oder auch die Anschlüsse der PS5 vorgestellt wurden, folgt im etwa sieben Minuten langen Video schließlich der Auseinanderbau. Folglich seht ihr, wo sich beispielsweise der Lüfter oder die Schnittstelle für eventuelle Speichererweiterungen befinden. Außerdem werden das Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk, die CPU (8 Kerne, 16 Threads, 3,5 GHz), die integrierte Festplatte (SSD mit 825 Gigabyte) oder auch das Netzteil ausgebaut und beschrieben.

Darauf hingewiesen wird zudem, dass bei der neuen Konsole flüssiges Metall als Wärmeleitmaterial verwendet wird, wodurch eine „stabile und hohe“ Kühlleistung möglich sein soll. Zum fertigen Produkt heißt es in makelloser Marketing-Sprache weiter:

Es war uns wichtig, einen Quantensprung in Bezug auf die Leistung zu machen, um ein brandneues Gaming-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Dafür mussten wir jedoch jeden Aspekt des Systems, von der Reduzierung des Geräuschpegels bis zur Verbesserung der Kühlleistung, noch genauer als je zuvor unter die Lupe nehmen.

Die abschließende Einstellung des Videos zeigt euch alle Komponenten der PlayStation 5.