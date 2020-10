Astro's Playroom: DualSense-Lernspiel hat vier bis fünf Stunden Umfang

PS5

Die Entwickler von Astro's Playroom, dem Nachfolger des PSVR-exklusiven Astro Bot - Rescue Mission (im Test, Note: 9.0), haben in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu einige Infos zu dem Jump-and-Run verraten. So soll die Spielzeit etwa vier bis fünf Stunden umfassen. Außerdem werde euch jeder Level mit neuen Funktionen des DualSense-Controllers bekannt machen. Aufgeteilt ist das Spiel in vier Welten. Um diese erfolgreich zu absolvieren werdet ihr Gadgets wie ein Jetpack, einen Sprungfeder-Anzug und eine Kanone nutzen können. Natürlich findet ihr in den Stages auch wieder Sammelobjekte, wenn ihr alle findet, winken Belohnungen. In einem Video, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Gameplay machen.

Ihr könnt die Levels aber nicht nur im Standard-Modus angehen, ein Time-Attack-Modus und eine Online-Rangliste sollen für zusätzliche Motivation sorgen. Clever ist, dass die Levels jeweils einen Bauteil der PS5 repräsentieren. Der Schnee-Abschnitt steht natürlich für die Kühlung, der Dschungel für die Grafikkarte, um die Geschwindigkeit der SSD zu betonen werden ihr auf einer Autobahn unterwegs sein und der Himmel steht für den Speicher des Geräts. Astro's Playroom wird auf jeder Playstation 5 vorinstalliert sein und dementsprechend gemeinsam mit der Nextgen-Konsole am 19. November 2020 erscheinen.