PM: HYPER SCAPE™ SEASON 2 “DAS NACHSPIEL” IST AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Düsseldorf,6.Oktober2020–Ubisoft®kündigteheute an, dass dieHyperScape™Season 2„Das Nachspiel“jetzt für PC, PlayStation®4 und die XboxOneKonsolenfamilie verfügbar ist.HyperScape ist ein urbaner, fast-pacedfree-to-play Battle Royale, der von Ubisoft Montreal entwickelt wurde. In der virtuellen Stadt Neo-Arcadia treten bis zu 100 Spieler gegeneinander an, um Champion des HyperScape zu werden.HyperScape bringt frischen Wind in das Battle Royale-Genre und ist eine rasante Erfahrung, die innovative Spielmechaniken wie Hacks, Fusion, Zerfall, den Showdown und viele andere mit sich bringt.

Season 2,Das Nachspiel,bringt neue Inhalte wie einen Hack, eine Waffe,HyperScapeCrowncastFunktionen, Gameplay Lore, einen neuen Battle Pass und Anpassungsgegenständemit sich.

NEUE INHALTE MIT SEASON 2

Während dieser Season können Spieler einen neuen Bezirk entdecken und eine neue Waffe ausprobieren, dieAtrax. Diese Waffe verschießt haftende Sprengsätze, die nach einer bestimmten Zeit explodieren. Während der Season kommt außerdem ein neuer zeitlich limitierter HacknamensPlattformins Spiel ins Spiel. Dieser erlaubt es Spielern eine horizontale Plattform zu erschaffen und eröffnet so neue kreative Möglichkeiten.

Im Laufe von Season 2 bietet HyperScape außerdem mehrere neue Spielmodi, inklusive “Crown Rush Duo“ und der “Boden ist Lava“. Der neue Plattform-Hack wird ein Schlüsselelement für der “Boden ist Lava“ sein. Bei diesem Spielmodus wird sich der komplette Boden in tödliches Magma verwandeln. Abseits von den zwei neuen Modi bietet Season 2 außerdem die Rückkehr von CrownRush, Fraktionskriegen, Turbo Modus und noch weiteren Modi, dieim weiteren Verlaufder Seasonveröffentlicht werden.

auf dem Unity Hill, wo sich Mathieu Eiffels geheimes Laboraus Season 1befand. DasMemorial-Wahrzeichen, welchesvon PrismaDimensionszu Ehren der durch den Stromausfall verletzten Menschenerrichtet wurde, ist ein beeindruckendes Monument,welchesdieselbeLoot-Dichteund dieselbenKampfmöglichkeitenbietet,wie die neun anderen Wahrzeichen Neo-Arcadias. Da es sich auf einem Hügel befindet, bietet es eine großartige Aussicht auf alle Stadtteile der virtuellenHauptstadtderHyperScape.

Unter den zeitlich begrenzten Modi, die während der Season 2 zur Verfügung stehen werden, wird Crown Rush Solo während der Season mit einer brandneuen Funktion,zweite Chance, zurückkommen.Die zweite Chance gibt Spielern die Möglichkeit, sich nochmal aufstellen zu lassen, wenn sie früh im Kampf eliminiert wurden.Der Fanfavorit, Faction War, wird auch in Season 2 als zeitlich begrenzter Modus zurückkehren, einschließlich einiger Änderungen, um das Spiel noch unterhaltsamer und zugänglicher zu machen.

Ein großer Moment inSeason2 wird der Start desHalloween-Eventssein, dasam 20. Oktober beginnt und am 3. November endet. Während des Eventswird der Spielmodus Crown Rush Squad bei Nacht spielbar sein, wie es auch bei den zeitlich begrenzten Modi Crown Rush Solo (Season2 Woche 3) und Dark Haze Squad der Fall sein wird. Das Halloween-Eventbietet außerdem eine kompletteHalloween-Verkleidungfür Neo-Aracadia, demSpiel-Hub und derLobby. Exklusivekosmetische Itemswerden während der gesamten Veranstaltung imShopdes Spiels erhältlich sein.

NEUE UPDATES FÜR DIE HYPER SCAPE CROWNCAST ERWEITERUNG

Die Funktion "Abstimmung über Events", die den Zuschauern einen Echtzeit-Einfluss aufdas Geschehen im Spielermöglicht, wird in Season 2 mit einer neuen Eventkarten namens "Infinite Slide" aktualisiert. Während eines Infinite Slide-Events sind dieSlidesder Spielerwesentlichlänger, fast unendlich. Sie können jedoch weiterhin durch Kollisionen oder Spieleraktionen unterbrochen werden. Insgesamt stehen in der ErweiterungHyperScapeCrowncastbereits neun Eventkarten zur Verfügung.

In der ersten Season vonHyperScapewurde eine Funktion in dieCrowncastTwitch-Erweiterung eingeführt: Kudos, ein Tool, mit dem Stream-Zuschauer den Streamer unterstützen und reagieren können, indem sie innerhalb eines Streamer-Spiels visuelle Effekte im Spiel erzeugen. In Season 2 werdennunneuelegendäreKudos eingeführt, die über Bits auf Twitch erworben werden können.

NEUE SPIELFUNKTIONEN

AlsweitereNeuerung für Season 2 wird ein Ranking-System eingeführt, mit dem es Spielern ermöglicht wird zu sehen,wie sie gegen andere Spieler abschneiden. Die Ränge werdenanhandder zehn besten Matches jedes Spielers ausgewählt – Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant oder Champion. Nur Spiele, die im Crown Rush Squad Modus gespielt werden, werdenfürRankberücksichtigt.

Ab Season 2 werden Spieler jeden Tag, an dem sie HyperScape spielen, ein Geschenk erhalten. Die täglichen Geschenke können verschiedene Items, sowie Battle Points oder kosmetische Inhalte enthalten.Sie werden auch Zugang zu ihren eigenen und den Spielerprofilen ihrerTeammitgliederhaben, die Informationen wie den durchschnittlichen Schaden oder das K/D-Verhältnisbeinhalten.

SEASON 2 BATTLE PASS

HyperScapeSeason 2 beinhaltet zudem einen 100-Stufen großer Battle Passmit exklusiven Anpassungsgegenständen, der sowohl als kostenlose Variante als auch als Premium-Version zur Verfügung steht.Mit dem Premium Battle Pass, der für 950Bitcrownserhältlich ist, wird dasMondragonStreetfighter Outfit sofort freigeschaltet. Mit demHyperBattle Pass können dieMondragonStreetfighter-, Basilisk Rogue- und AceTsubame-Outfits sowie 25 Battle PassStufensofort freigeschaltet werden. DerHyperBattle Pass ist für 2.500Bitcrownserhältlich. Der Season 2 Premium Battle Pass enthält exklusive Gegenstände, die vonAssassin'sCreed inspiriert sind, darunter ein Champion-Outfit und eine Einsatzkapsel.

Der Battle Pass Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Spieler erhaltenBitcrownseinfach durch Spielen des Spiels oderalternativ imIn-Game-Shop. Die Zuschauer können durch ihren Battle Pass einfach durch das Ansehen vonHyperScape-Streamsbei Twitch mit aktivierterHyperScapeCrowncast-Erweiterung fortschreiten. Zusätzliche Anpassungsgegenstände wie Embleme, Champions, Kapseln,Emotes, Fernkampf- und Nahkampfwaffen sowie Waffenskins werdenebenfallsimIn-Game-Shoperhältlich sein. Season 2 wird außerdem ein brandneues Starterpaket mit epischen Gegenständen und 2.875Bitcrownenthalten. PlayStation+ Mitglieder erhalten ein neues, kostenloses Season 2 PS+-Bundle mit einem exklusiven Champion-Outfit und einem exklusiven Waffenskin.

SEASON 2 STORY: DAS MYSTERIUM VON HYPER SCAPE GEHT WEITER

Nach dem Stromausfall positioniert Dr. Tan - jetzt alleinige Kontrolleurin von PrismaDimensions- ihr Unternehmen als "zu groß, um zu versagen".Nahari, eine Journalistin, beginnt mit der Untersuchung der Opfer des Blackouts und wird von AmandineRoméekontaktiert, die erfährt, dass ihr Bruder Simon im Koma liegt. Gemeinsam beginnen die beiden mit der Entschlüsselung von Hinweisen, als Amandine eine mysteriöse Nachricht erhält.

Jede Woche können die Spieler neue Erinnerungssplitter sammeln, um tiefer in die Geschichte und die Lore von Season 2 einzutauchen. Zusätzlich wird die Geschichte von Amandine in Ausgabe 2 derHyperScapeComics erscheinen und während Season 2 in Kapiteln veröffentlicht werden.

About Hyper Scape

Hyper Scape is an urban, fast-paced, free-to-play battleroyalegame developed by Ubisoft Montreal. Set in the virtual city of Neo-Arcadia, up to 100 players face each other to become champion of the Hyper Scape. Bringing a fresh take on the battleroyalegenre, Hyper Scape is a fast-paced experience that introduces innovative gameplay mechanics such as Hacks, the Fusion, the Decay, the Showdown and many others. Through Hyper ScapeCrowncast, a Twitch extension developed in partnership with Twitch, Hyper Scape offers a unique viewing experience, but also offers new tools for streamers to interact with their community. Hyper Scape is available on PC, PlayStation®4 and Xbox One.Itsupportscross-progressionacrossplatforms.