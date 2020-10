PM: Die Musik-Aktualisierung für Dreams erscheint morgen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

hallo! Ed hier! Ich möchte euch ein wenig zum Dreams-Patch 2.18* erzählen, auch genannt … DIE MUSIK-AKTUALISIERUNG! (*tröööt*)

Wir haben euch in der DreamsCom-Woche einen kleinen Vorgeschmack auf diesen Patch gegeben, indem wir einige der neuen Instrumente in unserem Livestream gespielt haben. Euer Feedback und die Vorfreude, die ihr mit uns geteilt habt, waren fantastisch!

Heute kündigen wir mit großer Freude an, dass die Aktualisierung ab morgen, den 7. Oktober, für alle Dreams-Spieler zur Verfügung stehen wird.Behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Blick, um die genauen Veröffentlichungszeiten zu erfahren. Die Aktualisierung enthält auch eine Handvoll Überarbeitungen und Optimierungen anderer Bereiche des Traumiversums, darunter ein verbessertes Label-System für VR**. Die vollständigen Patch-Hinweise veröffentlichen wir mit Erscheinen der Aktualisierung.

Lasst uns jetzt einen Blick darauf werfen, was die Aktualisierung alles beinhaltet!

neue Schlagzeuge, Klaviere, Gitarren und mehr – wir haben sogar ein paar Kirchenorgeln dazugepackt, genau rechtzeitig zu Halloween!

Auch die Sammlungen selbst wurden optisch aufgehübscht und werden von wunderschönen kleinen Zeichnungen von Maja-Lisa geziert. Außerdem wird euch auffallen, dass es jetzt so viele Instrumente gibt, dass viele der Sammlungen … EINE WEITERE SAMMLUNG beinhalten! Das dient vor allem der Übersichtlichkeit, aber wir wollen euch so auch die Sachen zuerst präsentieren, die wir für am nützlichsten halten. Alle vorherigen Instrumente sind weiterhin vorhanden, sie könnten jetzt nur an anderer Stelle untergebracht sein.

Wir haben für alle Instrumente bessere Vorschauclips aufgenommen und abgemischt, sodass das Durchstöbern einer Sammlung auf der Suche nach dem richtigen Klang jetzt ein viel angenehmeres Erlebnis ist.

Dank Audiozauberer Bogdan haben die Effektfelder zwei spannende neue Funktionen erhalten!

– Tempo-Sync: Die Seite „Bewegung“ im Effektfeld-Anpassungsmenü enthält neue Anpassungen, mit denen ihr den Effekt mit dem Beat einer Zeitachse oder eines Instruments synchronisieren könnt. Drückt die Schaltfläche „Beatsync-LFO“ (LFO = low-frequency oscillator = Tieffrequenzoszillator), um von der normalen Wacklerfrequenz zu einer zu wechseln, die einer von euch gewählten Notenlänge entspricht! Das ist eine wirklich coole Sache, die ich in Zukunft garantiert sehr oft nutzen werde!

Außerdem gibt es die Schaltfläche „Bipolarer LFO“, wobei bipolar bedeutet, dass sich das Effektfeld zwischen zwei Werten ungleich 0 bewegt, zum Beispiel +1 und -1. Damit wird erreicht, dass Effektfelder in beide Richtungen funktionieren. „Bipolarer LFO“ ist standardmäßig eingeschaltet. Wird die Option ausgeschaltet, bedeutet das, dass ein sich bewegender Effekt nur in eine Richtung wackelt (bei einer eingestellten Tonhöhe von +12 zum Beispiel nur hinauf bis auf +12, danach aber nicht hinunter bis auf -12).

– Höhe: Auf der Anpassungsseite „Optionen“ kann der Einflussbereich des Effekts jetzt als Höhe in Reihen eingestellt werden (sowohl nach oben als auch nach unten). Wenn ihr ein Effektfeld auf einer Zeitachse platziert, habt ihr also die volle Kontrolle darüber, auf welche Sounds es sich auswirkt. Schluss mit sinnlosen Zeitachsen in Zeitachsen, um dem Einfluss eines Effekts zu entgehen!

Clips sind die einfachste Art, in Dreams Musik zu erschaffen! Es handelt sich bei ihnen um vorgefertigte Schleifen und Phrasen, die mit Dreams-Instrumenten erstellt wurden und alle dieselbe Tonart und dasselbe Tempo aufweisen. Ihr könnt die Clips beliebig miteinander kombinieren, um etwas Einzigartiges zu erschaffen, ohne dabei eigene Noten aufnehmen zu müssen. Wir haben mit den neuen Instrumenten jede Menge neue Clips erstellt und die Sammlungen neu organisiert, um das Durchstöbern zu erleichtern.

Musikstücke sind von uns komponierte, vollständige Lieder, die ihr vom Fleck weg in euren Kreationen benutzen oder durch einen Remix in etwas anderes verwandeln könnt. Wir haben viele neue Stücke hinzugefügt und die Sammlung nach Art der Musik in Untersammlungen unterteilt. Dort findet ihr nun auch die Musik, die wir für unsere neuesten Veröffentlichungen (Inside the Box, Willkommen im Garten und Arts Traum) geschrieben haben.

Neben diesen komplett ausgearbeiteten Liedern haben wir auch eine Sammlung mit „Startpunkten“ zusammengestellt. Das ist etwas, womit wir experimentieren möchten, und wir hoffen, ihr findet es nützlich. Startpunkte sind kürzer als Stücke und einige von ihnen stammen aus kurzen Musikeinsätzen in Spielen wie Arts Traum. Ihr könnt sie euch einfach nur im Detail ansehen oder vielleicht zu etwas Neuem weiterentwickeln.

Da dies die erste Änderung an den Instrumenten seit der Veröffentlichung von Dreams ist, haben wir die Gelegenheit genutzt, um einige Korrekturen an Lautstärkeniveaus vorzunehmen.

Wenn ihr in Dreams Musik macht, ist Folgendes wichtig:

Wie bei allen Aktualisierungen empfehlen wir: Wenn ihr Aktualisierungen auf Elemente in euren bestehenden Kreationen anwenden wollt, macht dies schrittweise (Element für Element) und stellt sicher, dass die Aktualisierung keine Auswirkungen auf eure Kreation hat, die euch nicht gefallen.

So, das war es dann! Wir möchten ein riesengroßes Dankeschön an alle aussprechen, die Musik in Dreams erschaffen und dort und online teilen. Es ist unglaublich toll, eure Musik anzuhören, und ich hoffe, dass euch die neuen Funktionen und Instrumente Freude bereiten!

Viel Spaß beim Musikmachen!

Patch 2.18 erfordert zum Herunterladen eine Internetverbindung und ein Konto für PlayStation Network.

PlayStation 4-System, PlayStation VR und PlayStation Camera für VR-Funktionalität erforderlich.