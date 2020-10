Call of Duty - Black Ops Cold War: Zweites Beta-Wochenende gestartet

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 15.10.2020:

Ab heute läuft das zweite Multiplayer-Beta-Wochenende zu Call of Duty - Black Ops Cold War. Playstation-4-Spieler können sich bereits über eine Open Beta freuen, auf PC und Xbox One dürfen heute und am morgigen 16. Oktober 2020 nur Vorbesteller ran. Am 17. und 18. Oktober 2020, also kommenden Samstag und Sonntag, steht die Open Beta Spielern auf allen Plattformen offen – inklusive Crossplay.

Update vom 8.10.2020:

Mittlerweile hat Treyarch in einem Blog-Posting bekannt gegeben, welche Inhalte euch in der Multiplayer-Beta von Call of Duty - Black Ops Cold War konkret erwarten. Insgesamt werdet ihr auf sechs Maps in den Kampf ziehen können. Miami, Satellite, Moscow, Black Sea und Tundra sind bereits aus der Alpha bekannt, mit Cartel kommt noch eine neue Karte ins Spiel.

Neben den klassischen Spielmodi Team-Deathmatch, Herrschaft und Abschuss bestätigt könnt ihr zudem drei weitere Spielvarianten ausprobieren. In VIP Escort müsst ihr – wenig überraschend – eine Zielperson sicher zum Extraktionspunkt bringen. Das gegnerische Team versucht das natürlich zu verhindern. Es gibt keine Respawns, Spieler können ihren Kameraden aber wieder auf die Beine helfen und gespielt wird sechs gegen sechs.

Combined Arms - Assault ist eine Abwandlung des bereits aus der Alpha bekannten Modus Combined Arms - Domination. Teams von je zwölf Spielern treten gegeneinander an, können Fahrzeuge nutzen und müssen Ziele erfüllen. Beispielsweise müsst ihr Radarstationen aufladen oder gegnerische Schiffe stürmen.

Nur während dem zweiten Beta-Wochenende von Black Ops Cold War verfügbar ist der Modus Fireteam - Dirty Bomb. In diesem werden 40 Spieler auf zehn Teams verteilt und müssen dreckige Bomben zur Explosion bringen. Damit das gelingt müssen sie zunächst Uran einsammeln und das in die umherliegenden Sprengladungen einsetzen.

Als weiteres zusätzliches Feature bekommt Black Ops Cold War ein Ping-System spendiert, das die Kommunikation mit eurem Team vereinfachen soll. Wenn ihr Level 10 in der Beta erreicht dürft ihr euch außerdem über einen besondern SMG-Skin freuen.

Ursprüngliche News vom 6.10.2020:

Am 13. November 2020 wird mit Call of Duty - Black Ops Cold War der neueste Ableger der First-Person-Shooter-Reihe erscheinen. Einen sehr wichtigen Teil wird für viele Spieler abermals der Multiplayer-Modus ausmachen, für den vor wenigen Wochen bereits eine Alpha stattgefunden hat. Nun haben die Entwickler von Treyarch und Publisher Activision die Termine der Beta des Mehrspieler-Modus bekannt gegeben.

Stattfinden wird diese an zwei Wochenenden, von denen eines Playstation-Besitzern vorbehalten ist. Außerdem sind die Zeiträume noch einmal in Slots zu je zwei Tagen aufgeteilt. Zunächst werden nur Vorbesteller die Chance haben, Call of Duty - Black Ops Cold War vorab im Multiplayer zu spielen.

Konkret sieht der Plan der Entwickler wie folgt aus:

Wochenende 1 (Playstation-4-exklusiv): Vorbesteller: 8. und 9. Oktober 2020 Open Beta: 10. und 11. Oktober 2020

Wochenende 2 (Crossplay) Vorbesteller: 15. und 16. Oktober (Xbox One und PC) Open Beta: 15. und 16. Oktober (PS4), 17. und 18. Oktober (alle Plattformen)



Was genau ihr in der Beta spielen werdet ist bisher noch nicht ausführlich kommuniziert worden. Klar ist aber, dass nur der Multiplayer-Modus zur Verfügung steht. Die Kampagne, Warzone oder der Zombie-Modus sind nicht enthalten.