Call of Duty - Black Ops Cold War: Termine der Multiplayer-Beta

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Am 13. November 2020 wird mit Call of Duty - Black Ops Cold War der neueste Ableger der First-Person-Shooter-Reihe erscheinen. Einen sehr wichtigen Teil wird für viele Spieler abermals der Multiplayer-Modus ausmachen, für den vor wenigen Wochen bereits eine Alpha stattgefunden hat. Nun haben die Entwickler von Treyarch und Publisher Activision die Termine der Beta des Mehrspieler-Modus bekannt gegeben.

Stattfinden wird diese an zwei Wochenenden, von denen eines Playstation-Besitzern vorbehalten ist. Außerdem sind die Zeiträume noch einmal in Slots zu je zwei Tagen aufgeteilt. Zunächst werden nur Vorbesteller die Chance haben, Call of Duty - Black Ops Cold War vorab im Multiplayer zu spielen.

Konkret sieht der Plan der Entwickler wie folgt aus:

Wochenende 1 (Playstation-4-exklusiv): Vorbesteller: 8. und 9. Oktober 2020 Open Beta: 10. und 11. Oktober 2020

Wochenende 2 (Crossplay) Vorbesteller: 15. und 16. Oktober (Xbox One und PC) Open Beta: 15. und 16. Oktober (PS4), 17. und 18. Oktober (alle Plattformen)



Was genau ihr in der Beta spielen werden ist bisher noch nicht ausführlich kommuniziert worden. Klar ist aber, dass nur der Multiplayer-Modus zur Verfügung steht. Die Kampagne, Warzone oder der Zombie-Modus sind nicht enthalten.