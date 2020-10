PM: FIFA 21: Volta – schneller, geselliger, spektakulärer (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In diesem Jahr dürft ihr im Volta-Modus erneut aus dem Vollen schöpfen: Wählt aus einer Vielzahl aus Trikots, Shirts, Hosen und Schuhen, um euren Trupp ganz nach eurem Geschmack auszustatten. Doch neben all den bekannten Optionen kommen einige neue hinzu, die direkten Einfluss auf das Gameplay nehmen.

Atemberaubende Tricks und spektakuläre Tore stehen auch dieses Mal wieder im Mittelpunkt. Allerdings passieren diese Dinge weitaus flotter und reibungsloser wie gewohnt. Das liegt einerseits an den verbesserten Animationen, andererseits frische spielerische Elemente wie das Agile Dribbling. Dabei versprüht der Modus diesmal weitaus mehr Arcade-Feeling.

Video abspielen

Absolvierte Partien werden mit Erfahrungspunkten belohnt, die wiederum Skillpunkte bringen. Verteilt sie auf Werte wie Torschuss, Geschwindigkeit, Dribbling der Passen, um möglichst fähige Leute zu erschaffen. Während der eigene Avatar fix dabei ist, können Mitspieler frei getauscht werden. Spielt 3 vs. 3, 4 vs. 4 oder 5 vs. 5 – entweder mit oder ohne Torwart.

So wie im FUT-Modus steht nun auch hier alles im Zeichen des Koop-Gedankens. Steigt in den Modus Volta-Squads ein und bildet ein Team, um gemeinsam gegen andere Mannschaften anzutreten. Beginnt entweder ein schnelles Online-Match oder verbündet euch mit bis zu drei Freunden; wer letzteres nicht zustande bringt, erhält Unterstützung von der KI, die vakante Positionen übernimmt. Alternativ spielt ihr wie gehabt alleine gegen andere Online-Spieler.

Die Volta-Battles haben es in sich. Zuerst messt ihr euer Können mit Teams aus namenlosen Spielern. Gewinnt ihr ein Match, dürft ihr einen gegnerischen Spieler abwerben. Zudem gibt es Punkte, die fleißig gesammelt werden sollten. Denn erreicht man die geforderte Anzahl, werden Featured Battles freigeschaltet. Das Besondere: Dort trefft ihr auf Teams, die aus namhaften Profis oder sogar echten FIFA-Ikonen bestehen können. Und obsiegt ihr, wandert einer dieser Spieler in die eigene Mannschaft. Großartig!

Mit The Debut bieten die Entwickler von Electronic Arts vor allem Neueinsteigern eine dichte, etwa zweistündige Einführung in den Straßenfußball. Packende Filmsequenzen, beeindruckende Arenen und so mancher Gastauftritt von realen Fußballstars sorgen dafür, dass selbst erfahrene Spieler hier vorbei schauen.

Somit bringt der neue Volta-Modus von FIFA 21 frischen Schwung in den Straßenfußball.

FIFA 21 Ultimate Edition PS4™ and PS5™

Jetzt vorbestellen €89,99

FIFA 21 Champions Edition PS4™ and PS5™

Jetzt vorbestellen €80,99

FIFA 21 Standard Edition PS4™ and PS5™

Jetzt vorbestellen €62,99