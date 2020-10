PM: Erlebt die Tempest 3D AudioTech der PS5 mit kompatiblen Headsets bei der Veröffentlichung (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In nur weniger als zwei Monaten erscheint die PlayStation 5 und wir freuen uns schon sehr, unseren Fans ein brandneues und noch intensiveres Spielerlebnis zu bieten. Wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie das Spielerlebnis mit dem DualSense Wireless-Controller noch realistischer wird. Heute wollen wir euch aber zeigen, wie anders Spiele über die Tempest 3D AudioTech der PS5 klingen. Hört es euch selbst an!

Das neue PULSE 3D-Wireless-Headset wurde entwickelt, um die Vorteile von 3D-Audio Funktion der PS5 völlig auszuschöpfen (seht euch oben ein neues Bild dazu an). Mit einem verbesserten Design, zwei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung und einer Reihe von leicht zugänglichen Bedienelementen bietet das PULSE 3D-Wireless-Headset ein nahtloses Erlebnis für PS5 und PS4. Es ermöglicht ein fantastisches Klangerlebnis für die PS5, wie wir finden. Das ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, wie Fans sich mitten im Spiel wiederfinden können, worauf wir auch in unserem letzten technischen Update eingegangen sind.

Auf der PS5 könnt ihr 3D-Audio mit den Kopfhörern erleben, die viele von euch bereits besitzen. Schließt eure Kopfhörer dazu einfach per USB an die Konsole oder über den 3,5-mm-Anschluss an den DualSense Wireless-Controller an.

Die Audioausgabe über Kopfhörer ist der aktuelle Goldstandard für 3D-Audio auf der PS5, wie Mark Cerny im Livestream „Road to PS5“ im März berichtete. Derzeit arbeiten wir daran, die Ausgabe von virtuellem Surround-Sound auch über in den Fernseher integrierte Lautsprecher zu ermöglichen. Der virtuelle Surround-Sound über die TV-Lautsprecher wird zwar zum Launch der PS5 noch nicht verfügbar sein, aber wir sind schon sehr gespannt auf dieses neue Feature. Unsere Entwickler arbeiten unter Hochdruck daran, dass es bald über die PS5 zugänglich wird.

Es freut mich sehr, dass ihr bis dahin die Tempest 3D AudioTech der PS5 über eure kompatiblen Kopfhörer in vielen PS5-Spielen genießen könnt. Zu den PS5-Spielen mit 3D-Audio-Funktionen gehören Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Astro’s Playroom, Gran Turismo 7, Returnal, Destruction Allstars, Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Resident Evil Village und viele mehr.

Wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr im Folgenden erfahren, wie die Tempest 3D AudioTech den PS5-Entwicklern ermöglicht hat, die Grenzen der Spielinnovation zu überschreiten.

Wir hoffen, ihr seid genauso gespannt wie wir, mit der neuen Tempest 3D AudioTech in ein neues Klangerlebnis einzutauchen, wenn die PS5 im November erscheint.