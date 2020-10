PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wertungs-Vergleich: FIFA 21

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 74

v. 100 Der Karriere-Modus ist zwar kein kreatives Wunderwerk, aber doch motivierender [...] als in anderen Sportsimulationen. Bei Volta muss EA in der nächsten Saison aber nachlegen - im aktuellen FIFA hatte ich durchaus spaßige Matches, aber ein weiteres Jahr stünde diesem unentschiedenen Mix aus klassischem Fußball und Trickbolzerei schlecht zu Gesicht. Computer Bild Spiele 2.2

(Schulnote) In "FIFA 21" ändert sich gefühlt noch wenig als jemals zuvor. Ja, EA Sports hat dem Karriere-Modus ein paar Optionen spendiert. Und ja, auf dem Platz hat man einige neue Möglichkeiten, und Flanken funktionieren endlich wieder. Doch unterm Strich kommt einfach zu wenig Neues für einen Vollpreistitel herum! GameStar /

GamePro 80

v. 100 Ja, FIFA macht auch dieses Jahr wieder ziemlich viel Spaß und wird mich privat garantiert mit Karrieremodus und FUT wieder hunderte Stunden an den Bildschirm fesseln. [...] Aber die Änderungen stecken nunmal wirklich nur im Detail, seit Jahren basieren die FIFA-Spiele auf demselben, formelhaften Gameplay-Kern. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Für das nächste Jahr würde ich mir wünschen, dass auf lustige Experimente wie den gefühlt überflüssigen VOLTA-Modus verzichtet wird und die vorhandenen Kapazitäten stattdessen in noch weitreichendere Verbesserungen der wirklich wichtigen Spielelemente gesteckt werden. Denn auch, wenn FIFA 21 ein richtig ordentliches Spielerlebnis abliefert, Luft nach oben bleibt auf jeden Fall noch mehr als genug. Spieletipps 82

v. 100 Als Gelegenheitsspieler erhalte ich hier eine Fußballsimulation mit ausuferndem Umfang und Tiefgang, authentischer und brachialer Präsentation und allen erdenklichen Lizenzen. Als dauerhafter FIFA-Spieler dagegen, muss ich viele Änderungen nachlesen, um deren Existenz wahrzunehmen. Dann aber sind sie wirklich bereichernd und verändern das Spielgeschehen nachhaltig. GamersGlobal 9.5

v. 10 FIFA 21 ist gewiss keine Revolution innerhalb der Reihe. Allerdings verbessert EA die Serie in praktisch allen Belangen besonders in Bezug auf KI, Zweikampfsystem oder Mitspieler-Steuerung. Darüber hinaus bietet FIFA 21 eine ganze Reihe kleinerer Neuerungen, mit der den Entwicklern eine Evolution gelingt.

Durchschnittswertung 8.2 *Zuletzt überprüft: 15.10.2020, 10:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.