PC XOne PS4

Die heilige Handgranate von Antiochia soll's richten.

Alles Gute kommt von oben

Die abstrakte Taktik-Karte bietet noch die beste Übersicht.

Es knirscht im Getriebe

Ein gewisser Excel-Charme ist den Gefechten nicht abzusprechen.

Fazit

Solo- und Mehrspieler für PC, Xbox One und PS4

Rundentaktik

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 8.9.2020

In einem Satz: Warhammer-Rundentaktik für beinharte Fans.

Der Planet Necromunda entspricht einer Art post-apokalyptischen Version des Ruhrpotts. Hier wird mit blutigem Schweiß der Stahl geschmiedet, der später zu den brachialen Rüstungen und Raumkreuzern der imperialen Space Marines des-Universums geformt wird. Tausende Jahre der rücksichtslosen Industrialisierung haben Flora und Fauna jedoch in ein unwirkliches Ödland verwandelt, das kein Leben außerhalb der letzten urbanen Enklaven, den sogenannten Hives, erlaubt. In diesem düsteren Schmelzkessel aus Armut, Korruption und Hoffnungslosigkeit führen wir im Taktikspieldie eigene Gang zu Ruhm und Beute auf dem Schlachtfeld. Es herrscht das Gesetz des Stärkeren.Necromunda - Underhive Wars projiziert die gleichnamige, fatalistische Tabletop-Vorlage und deren Scharmützel in rundenbasierter Form auf die heimischen Bildschirme. In der Story-Kampagne wird das blutige Treiben durch kurze Videosequenzen mehr schlecht als recht zu einem narrativen Ganzen verwoben, während ihr euch im Gang-Modus online wie offline ganz dem Training eurer persönlichen Schlägertruppe widmet. Soweit so gut, aber es gilt die alte Devise von– entscheidend is' auf’m Platz. Das Grundgerüst verheißt hierbei zunächst spannende Gefechte im hübschen 3D-Terrain. Im Duell mit dem künstlichen Gegenüber aktivieren wir abwechselnd unsere Recken, setzen unser Vorhaben mittels Bewegungs- und Aktionspunkte in die Tat um und hoffen auf das Beste, wenn die Würfel im Hintergrund über Erfolg und Missgeschick bestimmten.Einen besonderes Augenmerk der Entwickler gilt der Vertikalität der Levels, denn zahlreiche Höhenebenen wollen zum taktischen Vorteil erklommen werden. Eine besondere Rolle kommt hierbei den zahlreichen Aufzüge, Brücken und Seilwinden zu, die je nach Bedarf genutzt, repariert aber auch sabotiert werden können. Die großen 3D-Level mit positionsabhängigen Boni und Mali funktionieren in der Theorie als attraktive Schauplätze. In der Praxis rufe ich mangels Orientierung permanent die abstrakt gestaltete Übersichtskarte auf, um ansatzweise die Übersicht zu wahren. Der braun-graue Matsch auf dem Bildschirm mag der Vorlage gerecht werden, ist aber nur schwer zu dechiffrieren. Vielleicht ist dies aber auch meinem mangelnden räumlichen Vorstellungsvermögen geschuldet. Zum Glück ergeht es der künstlichen Dummheit ähnlich. Nicht selten zirkelt diese ihre Rappen wie geköpfte Hühner über die Karte, manövriert diese in entlegene Ecken und wirkt Fähigkeiten-Buffs für einen Angriff, der am Ende nicht erfolgt.Häufig geht die größte Gefahr des Gegners vom Overwatch-Modus aus, da dieser den aktiven Zug unterbricht und bis dato investierte Bewertungspunkte nicht mehr zurück genommen werden können. Im Normalfall könnt ihr euch nämlich frei auf der Karte bewegen und Entscheidungen korrigieren, bis ihr den ersten Aktionspunkt einsetzt oder einen Treffer kassiert. Im dreidimensionalen Raum ist die Abschätzung der gegnerischen Reichweite für Overwatch-Attacken ein schwieriges Unterfangen; optische Hilfestellungen gibt es keine. Ganz im Gegensatz zum Rest des Spiels. Auf Tastendruck verwandelt sich der Bildschirm in eine Excel-Tabelle mit unzähligen Prozentanzeigen, Schlagwörtern des umfangreichen Regelwerks und bunten Icons. Eine brauchbare Einführung in dieses Bollwerk liefert der Titel nicht.Habt ihr schlussendlich die-Prüfung eurer Augen bestanden, die viel zu kleinen Bildschirmtexte entziffert (und mangels Erklärung ignoriert) und endlich den Abzug gedrückt, folgt weitere Ernüchterung. Das Spielgeschehen fühlt sich weder befriedigend noch motivierend an. Der martialische Grundgedanke von Warhammer ist schlicht nicht vorhanden. Meine Gegenüber fressen Salve um Slave, ehe sie unspektakulär den Boden küssen. Die Waffen lassen jeden Krawall-Faktor vermissen, während die Nahkampfattacken wie Streicheleinheiten wirken. Es fehlt die Intensität und physisch-brutale Note, die die Welt von Necromunda eigentlich evoziert.Ich möchte Necromunda - Underhive Wars mögen, aber der Funke will einfach nicht überspringen. Auf dem Papier verspricht die Rundentaktik famose Scharmützel im düsteren urbanen Morast der Welt von Warhammer 40.000, aber die Realität serviert mir halbgare Schlachten mit schwacher KI, denen der martialische Charakter der Tabletop-Vorlage abhanden geht. Das mäßige Tutorial, das unübersichtliche 3D-Terrain, die überbordenden Bildschirmanzeigen – mit all dem könnte ich leben, wenn die Gefechte selbst mehr Spannung und Krawall bieten würden. Dennoch schlummert im Gang-Modus viel Potential, nur muss man bis dahin die Zähne fest zusammenbeißen.