Cyberpunk 2077 erreicht Gold-Status // Upgrade für Nextgen-Konsolen folgt 2021

„Cyberpunk 2077: Erst 2014 für Next-Gen-Konsolen“ – so lautete im Oktober 2012 die Überschrift zu einer unserer ersten News zum kurz zuvor angekündigten Titel von CD Projekt Red, der kurz darauf die Meldung zum ersten Trailer folgte.

Nur läppische acht Jahre sowie etwa 100 News und fünf redaktionelle (Vorschau)-Artikel später teilte das polnische Unternehmen kürzlich mit, dass Cyberpunk 2077 den Gold-Status erreicht hat. Die Arbeiten am Open-World-Rollenspiel sind somit abgeschlossen, sodass „eines der meisterwarteten Spiele des laufenden Jahres“ nach mehreren Verschiebungen sowie der Verpflichtung zur sogenannten Crunchtime am 19. November für PC (siehe die offiziellen Systemvoraussetzungen), Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird. Weiter heißt es vor diesem Hintergrund:

Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, der kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zusätzlich arbeitet CD Projekt Red an einem Gratis-Upgrade, das die technische Leistung beider Plattformen individuell nutzen wird. Dieses Upgrade erscheint 2021.

Im Zuge der Gold-Meldung wurden außerdem die Extras der als limitiert beschriebenen Erstausgabe preisgegeben. Ohne Aufpreis erhalten Day-One-Käuferinnen und -Käufer demnach folgende Boni:

Physische Inhalte:

Hülle mit Spieledisks

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Postkarten aus Night City

Karte von Night City

Aufkleber

Digitale Inhalte:

Soundtrack zum Spiel

Art-Booklet mit einer Auswahl von Artworks aus dem Spiel

Cyberpunk-2020-Quellensammlung

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobilgeräte

Abschließend könnt ihr euch den bereits vor einigen Tagen veröffentlichten, 30 Sekunden kurzen Werbespot zu Cyberpunk 2077 anschauen, in dem Keanu Reeves einleitend fragt „Was macht dich im Jahr 2077 zum Verbrecher?“.