PM: Das Rekordjahr der Xbox Game Studios: 10 neue Titel, herausragende Kritiken und jede Menge begeisterte Spieler (Microsoft Xbox Wire)

Wir bei Xbox sind begeistert von den diesjährigen First Party-Spielen, die unsere talentierten Kreativ-Teams der Xbox Game Studios mit ihrem außergewöhnlichen Engagement und unfassbarer Liebe zum Detail geschaffen haben. Dank ihrer herausragenden Arbeit ist 2020 nicht nur ein Jahr neuer Rekorde, sondern auch ein Jahr voller Spiele, die Kritiker und Fans gleichermaßen begeistern. Wirf gemeinsam mit uns einen Blick in die bisherigen Highlights des Jahres 2020:

Die Euphorie für all diese Spiele hat uns begeistert und angesteckt, weshalb wir einige lustige und informative Zahlen teilen möchten:

Das bisherige Jahr 2020 hielt einige Highlights für Konsole wie PC bereit – und auch der restliche Jahresverlauf verspricht mit dem Launch von Xbox Series X und Xbox Series S am 10. November jede Menge Spannung! Tauche pünktlich zum Start in tausende von Spielen aus vier Konsolen-Generationen ein und entdecke das größte Launch-Lineup einer Konsole in der Geschichte des Gaming. Je näher der Verkaufsstart rückt, desto mehr Details und Gameplay-Einblicke erhältst Du zu den fantastischen Spielen, die bald optimiert für Xbox Series X|S erscheinen. Halte Dich bereit!

Die stetig wachsenden Teams der Xbox Game Studios, der massive Zustrom hochwertiger Titel von unserem neuen Partner Bethesda und die vielen bisher unangekündigten Spiele in der Entwicklung sorgen dafür, dass die Zukunft auf Xbox so aufregend wird wie nie!

