PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Im Baumodus platziert ihr die einzelnen Gebäude wie es auch gefällt, lediglich der Platz gibt euch den Rahmen vor. Einige der Gebäude könnt ihr im Spielverlauf auch aufwerten.

Eine Bootsfahrt die ist...

Die Karte deckt ihr peu à peu auf. In Hummingberg könnt ihr beim Händler verschiedene Samensorten kaufen und ihr seht, welche Ressourcen verfügbar sind.

Unverhofft offenbart sich der jungen Stella eine neue Karriereoption: Charon, der Seelenfährmann, teilt ihr mit, dass er sich zur Ruhe setzt und sie zukünftig an seiner statt die Seelen ins Totenreich schippern wird. So beginnt ihre Reise inEuren ersten Kahn erhaltet ihr vom Werftbesitzer Albert, als ersten Fahrgast begrüßt ihr eure Schwester Gwen an Bord. Die beiden verbindet ein tragisches Ereignis aus der Vergangenheit, nach und nach erfahrt ihr mehr über die Geschichte und werdet gleichzeitig in das Spielprinzip von Spiritfarer eingeführt. Im Mittelpunkt stehen die Gäste auf eurem Schiff. Sprecht ihr sie an, erzählen sie euch von ihren Gedanken, Sorgen und Bedürfnissen. Außerdem haben sie ganz genaue Vorstellungen von ihrer Reise: Die Eine isst rein vegan, die Andere verabscheut Schalentiere. Sie fordern eine eigene Kajüte, und einen Ort, an dem sie ihrer Lieblingsbeschäftigung frönen können. Eure Aufgabe ist es, die gewünschten Nahrungsmittel, Gegenstände und Gebäude zu liefern.Die Spielwelt erkundet ihr über einen Kartenapparat in eurer Kajüte. Auf der Karte wählt ihr einen Ort wie eine Insel oder ein Rohstoffvorkommen aus und euer Boot steuert das Ziel automatisch an. Währenddessen erledigt ihr die Alltagsarbeit an Bord oder interagiert mit euren Gästen. Inseln erreicht ihr per Beiboot, dort erntet ihr Rohstoffe wie Holz oder Lebensmittel, deckt euch bei ansässigen Händlern mit Samen oder Materialien ein und sprecht mit den Einheimischen, mancher hat einen Auftrag für euch. Auf einigen Inseln gilt es zudem kleinere Quests zu lösen. Bei den Rohstoffvorkommen absolviert ihr ein Minispiel. Je länger ihr spielt, umso mehr Orte, Spielelemente und Ressourcen erschließt ihr auf der Karte.



Habt ihr alle benötigten Materialien beisammen, baut ihr die verschiedenen Gebäude auf dem Deck eures Kahns. Anfangs reichen euch ein Garten, ein Feld und die Kombüse, später werden die Möglichkeiten komplexer und benötigen entsprechend höherwertige Materialien. Da der Platz auf eurem Boot begrenzt ist, platziert ihr die Konstrukte möglichst effizient über- und nebeneinander. Bei Albert könnt ihr gegen Glimmer – einer Spielwährung – Erweiterungs-Upgrades erwerben. Mehr Platz ist auch dringend nötig, da im Spielverlauf neue Passagiere neue Bedürfnisse einfordern.



Was geht hier vor, Frau Kapitän?

Der geschichtliche Hintergrund ist, wie eingangs erwähnt, nicht ohne. Ziel der Bootsfahrt ist nämlich nicht die Freude am marinen Leben, am Ende steht die Überfahrt des Fahrgastes ins Reich der Toten. Die Art des Abschiednehmens ist wirklich würdevoll inszeniert und bewegt emotional durchaus: Gwen fehlt mir! Alle Charaktere, bis auf Stella, treten euch als Tiergestalt gegenüber, Spiritfarer hat etwas fabelhaftes. So trefft ihr auf einen Verkäufer in Hamstergestalt, der Werftbesitzer ist ein Hai und Gwen tritt euch als Hirsch gegenüber.

Bäume, die ihr auf Inseln gefällt habt, verarbeitet ihr im Sägewerk zu Brettern. Um viele Bretter zu erhalten, müsst ihr mit der Säge möglichst genau die gelben Pfeile treffen.

Minispiele wie Sand am Meer

Himmlisch schön und klanglich entspannend

Unterwegs solltet ihr euch gut um eure Gäste kümmern und sie zufrieden stellen. Gwen trinkt am liebsten Kaffee und eine Umarmung zur rechten Zeit tut ihrem Gemüt gut.

Letzte Worte

Story- Adventure mit Aufbauelementen für PC, Playstation 4, Switch, Xbox One

Einzelspieler und lokaler Koop-Modus

Für Anfänger

Preis: 24,99 Euro für PC, Playstation 4, Switch, für Xbox One, Switch

In einem Satz: Atmosphärisch dichte Kreuzfahrt mit ernstem Unterton, die zwar inhaltlich einiges bietet, aber spielerisch die seichten Gewässer nicht verlässt.

Viele der Aufgaben an Bord oder auf den Inseln erledigt ihr mit einem Klick: Das Samen säen, Gießen und Ernten oder auch Sammeln von Rohstoffen sind schnell erledigt. Andere Tätigkeiten erfordern mehr Geschick. Beim Angeln darf die Schnur nicht reißen, beim Verarbeiten der Holzstämme zu Brettern folgt ihr mit dem Sägeblatt möglichst genau dem angezeigten Sägeweg, beim Weben des Flachses versucht ihr den optimalen Web-Punkt zu erwischen und das Pflanzenwachstum beschleunigt ein Lied auf der Gitarre, dazu trefft ihr die angezeigte Note im passenden Moment. Es erwarten euch zudem Bewegungseinlagen, bei denen ihr vorbeifliegende Rohstoffe einsammelt. Das Niveau dieser Minispielchen ist niedrig, sie sind aber unabdingbar um die wichtigen Ressourcen zu erhalten. Scheitern könnt ihr im Endeffekt nie, ihr erhaltet lediglich weniger Rohstoffe und Materialien.Spiritfarer ist mit seinem wunderschön gezeichneten Grafikstil ein echter Hingucker. Im Ganzen grob, im Einzelnen besonders fein - das Gesamtpaket ist ein Augenschmaus. Dazu sind die Bewegungen von Stella und ihrem ihrem tierischen Begleiter Daffodil herzallerliebst animiert und großartig anzusehen, was den Rest der Truppe dagegen etwas hüftsteif wirken lässt. Der musikalische Hintergrund besteht aus melodischen, stimmigen Instrumental-Klängen. Es gibt zwar den ein oder anderen Tempowechsel, insgesamt erwartet euch aber ein „chilliger“ Soundtrack. Schade, dass die Gespräche nicht vertont sind, sondern nur mit sporadischen "Mmmhhh"- und "Hah"-Lauten unterlegt werden. Eine Sprachausgabe hätte sich der Titel verdient.Spiritfarer ist ein Spiel, über das ich eigentlich nichts schlechtes Schreiben möchte. Es sieht toll aus, es beschäftigt sich gelungen und ernsthaft mit seinen Charakteren, entwirft eine interessante Spielwelt mit Flair und enthält (vordergründig) viele abwechslungsreiche Spiel-Elemente. Aber: Viele dieser Elemente und Minispiele sind spielerisch nicht wertvoll, sondern dienen repetitivem Rohstoff- oder Zufriedenheits-Grind. Spiritfarer ist niedlich, entspannend, einfach nett. Schreckt euch die Aussicht auf wiederkehrende Abläufe, entschleunigtes und leichtgängiges Gameplay nicht ab, erhaltet ihr im Gegenzug ein berührendes, märchenhaftes Spiel.