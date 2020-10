Ghost of Tsushima: Legends bringt Koop-Modi + New Game+ im Update 1.1

PS4 PS5

Am 16. Oktober erscheint das kostenlose Update 1.1 für Ghost of Tsushima, das einen Koop-Multiplayer-Modus namens Legends, den Modus New Game+ sowie kosmetische Verbesserungen bringen wird.

Ghost of Tsushima: Legends bietet zwei Online-Spielern spezielle Storymissionen und ist "von japanischer Mythologie inspiriert". Getriggert werden sie beim neuen Charakter Gyozen, es sollen sich höhere Schwierigkeitsgrade freispielen lassen, wo dann entsprechend größere Belohnungen auf die beiden Akteure warten.

Sogar für vier Spieler sind die so genannten Überlebensmissionen, bei denen es sich um typische Wellenattacken handeln wird. Mit "Segen", die sie aktivieren, können sich die Spieler Unterstützung holen, etwa Geisterbären. Außerdem soll einige Zeit nach dem Update der Koop-Modus "Raubzug" folgen. Dabei handelt es sich um ein dreiteiliges Abenteuer für ein Viererteam.

In allen Koop-Modi entscheiden sich die Spieler für eine von vier Klassen: Samurai (Nahkampf), Jäger (Fernkampf), Ronin ("Sanitäter") oder Assassine (mächtige Einzelangriffe und Teleports).

Für die Nutzung der neuen Online-Modi ist eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Nach dem Installieren von Version 1.1 taucht an mehreren Orten der normalen Weltkarte der neue Charakter Gyozen auf, der Geschichten über die “Geister” seines Heimatlandes zu erzählen weiß. In die Koop-Lobby von Ghost of Tsushima gelangt man durch Gyozen, direkt vom Titelbildschirm, vom Pausenmenü oder durch eine PSN-Einladung. Für alle Koop-Modi ist ein PlayStation-Plus-Abo nötig.

Per New Game+ erweitert Update 1.1 hingegen das normale Solospiel. Wie üblich, übernimmt man dabei nach dem Durchspielen in einer neuen Partie die gesammelte Ausrüstung und Fähigkeiten, muss sich aber mit stärkeren Gegnern herumschlagen (der Schwierigkeitsgrad kann dennoch geändert werden). Obendrauf gibt es neue Ausrüstung und Talismane sowie ein Pferd mit feuerroter Mähne. Als neues Element können Geistblumen gefunden werden, die bei einem speziellen Händler in Ariake gegen besondere Farben oder Design-Ausrüstung eingetauscht werden dürfen.

Zu den weiteren Änderungen von Ghost of Tsushima 1.1 gehören leichte Komfortstärkungen (Talismane können einzelnen Rüstungen zugeordnet werden, um schneller wechseln zu können), neue Optionen im Fotomodus sowie kosmetische Items.