PM: Ghost of Tsushima: Legends und Neues Spiel+ ab dem 16. Oktober! (Sony Playstation Blog)

Vielen Dank für eure Unterstützung von Ghost of Tsushima! Wir möchten uns auch bei allen bedanken, die Screenshots ihrer Platin-Trophäen, Aufnahmen aus dem Foto-Modus, GIFs vom Füchse streicheln, wunderschöne Fan-Art und sonstige Gedanken zum Spiel mit uns geteilt haben. Das schätzen wir sehr. Wir haben euer Feedback gehört und freuen uns, ein großes Update, Version 1.1, für Ghost of Tsushima am 16. Oktober zu veröffentlichen.

Version 1.1. wird als kostenloses Update allen Spielern von Ghost of Tsushima zur Verfügung stehen. Mit diesem Update erscheint Ghost of Tsushima: Legends, ein brandneuer Koop-Mehrspieler-Modus, der von der japanischen Mythologie inspiriert wurde, sowie aufregende, neue Verbesserungen und der Modus Neues Spiel+ für unsere Einzelspieler-Kampagne! Hier erfahrt hier mehr dazu:

Wie bereits im August angekündigt ist Ghost of Tsushima: Legends ein brandneues, kooperatives Online-Mehrspieler-Erlebnis, das alle Besitzern von Ghost of Tsushima als kostenloses Update erhalten. Wir lieben diese klassischen Szenen aus unseren liebsten Samurai-Filmen, wenn Krieger sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam kämpfen. In Ghost of Tsushima: Legends könnt ihr mit euren Freunden Seite an Seite kämpfen und endlich diesen wichtigen Teil der Samurai-Fantasie in einer ganz neuen Art und Weise voll und ganz durchleben. Wir freuen uns schon auf eure Geschichten, wie ihr euch mit euren Freunden zusammenschließt und gemeinsam ins Abenteuer springt.

Ghost of Tsushima: Legends beinhaltet Story-Missionen für 2 Spieler und Überleben-Missionen für 4 Spieler, außerdem noch einen Raubzug, den wir in den darauffolgenden Wochen veröffentlichen werden. Nach dem Download von Version 1.1 von Ghost of Tsushima könnt ihr den PlayStation Store via PS4 aufsuchen und euch dort die kostenlose Freischaltung von Ghost of Tsushima: Legends herunterladen, damit ihr es spielen könnt. Denkt daran, dass ihr eine Internetverbindung und ein aktives PlayStation Plus-Abonnement benötigt, um mit anderen Spielern online zu spielen.

Sobald ihr Version 1.1 habt, werdet ihr feststellen, dass es in verschiedenen Dörfern und Standorten auf Tsushima einen neuen Charakter gibt … Gyozen, den Erzähler! Er kennt die Gerüchte vom Geist von Tsushima, allerdings scheint er einen anderen Blickwinkel auf die aktuellen Geschehnisse seiner Heimat zu haben. Gyozen ist der Autor und Wächter der vielen Geschichten, die ihr in Ghost of Tsushima: Legends entdecken könnt. Wenn ihr ihn ansprecht, wird er sich freuen, die eine oder andere sich wandelnde Geschichte über den „Geist“ erzählen zu können.

Sprecht Gyozen an und ihr erhaltet Zugang zur Lobby von Ghost of Tsushima: Legends. Ihr könnt die Lobby aber auch direkt über das Hauptmenü oder Pausenmenü betreten … oder indem ihr eine PSN-Einladung von Freunden annehmt!

In Ghost of Tsushima: Legends könnt ihr eine aus vier verschiedenen Klassen wählen. Jede Klasse hat ihre ganz eigenen Vorteile. Legt ihr mit Ghost of Tsushima: Legends los, könnt ihr nach einer kurzen Einführung auswählen, welche Klasse ihr als Erstes freischalten möchtet. Je weiter ihr aufsteigt, desto mehr der verbleibenden Klassen könnt ihr freischalten.

Zusätzlich zu der ganz speziellen Fähigkeit kann jede Klasse im weiteren Verlauf eine alternative Fähigkeit freischalten sowie klassenspezifische Talismane und Fernkampfwaffen verdienen.

Im Spiel mit Freunden könnt ihr die Klassen allerdings so zusammenstellen, wie ihr möchtet: Egal, ob ihr zu viert seid und alle dieselbe Klasse spielen, jeder eine andere Klasse auswählt oder irgendetwas dazwischen – alles ist möglich.

Samurai

Samurai-Spieler können direkt zum Kampfgeschehen rennen und dort ohne großen Gesundheitsverlust bleiben, während sie links und rechts Gegner zu Kleinholz verarbeiten. Werdet ihr von Gegnern überwältigt, nutzt den Ultimativ-Angriff „Hachimans Zorn“, um in einem regelrechten Angriffswirbel durch eure Gegner zu pflügen.

Jäger

Als Jäger könnt ihr am Rand des Kampfgeschehens stehen und Gegner aus dem Hinterhalt erledigen, noch bevor sie euch sehen können. Mit explosiven Pfeilen könnt ihr ganze Gruppen verlangsamen, und falls der Kampf ganz brenzlig wird, schießt ihr mit dem Ultimativ-Angriff „Auge von Uchitsune“ mehrere Pfeile gleichzeitig auf die Köpfe eurer Gegner.

Rōnin

Rōnin-Spieler können ihr gesamtes Team mit der Ultimativ-Fähigkeit „Izanamis Atem“ wiederbeleben. Ihr könnt als Rōnin spielen, um euren menschlichen Freunden zur Hilfe zu eilen … oder ihr wählt die Rōnin-Klasse, weil sie in der Lage ist, einen Geisterhund herbeizurufen. (Und ja, diesen Geisterhund könnt ihr SELBSTVERSTÄNDLICH streicheln!)

Assassine

Möchtet ihr lieber riesigen Schaden mit einem einzigen Angriff austeilen? Dann werdet ihr die Assassinen lieben! Der Ultimativ-Angriff „Schattenschlag“ ist in der Lage, euch über das gesamte Schlachtfeld zu teleportieren und direkt einen Gegner zu treffen. Wem das noch nicht einschüchternd genug ist, sollte einen Blick auf die furchteinflößenden Masken werfen, die sich die Assassinen anlegen!

Die Story-Missionen in Ghost of Tsushima: Legends sind auf zwei Spieler ausgelegt und führen euch durch Gyozens Geschichten über das, was wirklich in Tsushima vor sich geht. Wenn ihr höhere Schwierigkeitsstufen freischaltet, erwarten euch neue Kämpfe, stärkere Gegner, Bonusziele und tollere Belohnungen.

Überleben-Missionen

In Überleben-Missionen könnt ihr euch mit drei anderen Spielern zusammentun und Wellen von Gegnern bekämpfen, während ihr verschiedene Orte in Tsushima verteidigt. Mit eurem Team könnt ihr Segen aktivieren, die euch helfen, wie zum Beispiel „Gegner entzünden“ oder „Geisterbär beschwören“. Je länger ihr überlebt und je mehr Bonusziele ihr abschließt, desto mehr Belohnungen erhaltet ihr!

Raubzug

Ihr benötigt all eure Fähigkeiten, erstklassige Ausrüstung und ein starkes Team aus vier Spielern, um in Iyos Reich zu überleben! Der Raubzug ist ein episches Abenteuer in drei Teilen, das nur mit ausgezeichneter Teamarbeit und Kommunikation gemeistert werden kann. Er wird in den Wochen nach der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends erscheinen.

Ghost of Tsushima: Legends hat zudem ein paar Funktionen, die man von Ghost of Tsushima erwarten würde. Unser solider Fotomodus ist immer noch vorhanden (solange eure Teammitglieder mit von der Partie sind) und ihr könnt alle neuen Masken, Rüstungen und Emotes, die ihr verdient habt, zur Schau stellen.

Legends steckt voller neuer Aussehen-Objekte, die alle ohne Mikrotransaktionen im Spiel freigeschaltet werden. Es ist sehr wichtig, cool auszusehen, aber der Spielfortschritt von Ghost of Tsushima: Legends dreht sich hauptsächlich um die Rüstung, die ihr tragt und die Techniken, die ihr freigeschaltet habt. Ihr werdet mit zunehmend seltener und mächtiger Ausrüstung belohnt, wenn ihr euch größeren Herausforderungen stellt, und ihr schaltet neue Techniken frei, während ihr in jeder Klasse Erfahrung sammelt.

Wir haben außerdem ein paar neue Trophäen für Ghost of Tsushima: Legends hinzugefügt, die in einem separaten Bereich auf eurer Trophäen-Liste erscheinen und nicht zu eurer Platin-Trophäe in Ghost of Tsushima beitragen.

Neben Ghost of Tsushima: Legends wird Version 1.1 basierend auf eurem Feedback neue Aktualisierungen für die Einzelspieler-Kampagne in Ghost of Tsushima enthalten.

Neues Spiel+

Wenn ihr Ghost of Tsushima bereits durchgespielt habt, bekommt ihr die Möglichkeit, euch in Neues Spiel+ erneut auf Jins Reise zu begeben. Neues Spiel+ setzt beim Betreten der offenen Welt kurz nach Jins erster Konfrontation mit dem Khan ein. Ihr behaltet alle Techniken, die Ausrüstung und die Aussehen-Objekte, die ihr im vorherigen Spieldurchlauf erlangt habt, und die Schwierigkeitsstufe wird gesteigert, um eine neue Herausforderung zu bieten (aber ihr könnt die Stufe im Menü jederzeit nach unten setzen).

Zudem erhaltet ihr in Neues Spiel+ ein brandneues Pferd mit feuerroter Mähne und einem einzigartigen Sattel. Darüber hinaus sind neue, extrem mächtige Talismane verfügbar, die Jin beim Entfesseln verheerender Angriffe helfen und die Art und Weise, wie ihr spielt, verändern können. Außerdem könnt ihr eine Verbesserung für euer Schwert, euren Bogen und eure Rüstung freischalten.

Des Weiteren haben wir ein paar neue Trophäen für das Spielen von Ghost of Tsushima in Neues Spiel+ hinzufügt, die in einem separaten Bereich auf eurer Trophäen-Liste erscheinen und nicht zu eurer Platin-Trophäe in Ghost of Tsushima beitragen.

Geistblumen-Händler

Exklusiv in Neues Spiel+ könnt ihr eine neue Blumenart erhalten: die Geistblume. Diese neue Blumenart gibt es nur in Neues Spiel+ und wird von einem geheimnisvollen neuen Händler angenommen, den ihr in Ariake findet. Wenn ihr eine Geschichte oder Aktivität abschließt und die Belohnung schon besitzt, erhaltet ihr stattdessen Geistblumen. Selbst wenn ihr Jins Reise also bereits abgeschlossen habt, lohnt es sich, Tsushima erneut zu erkunden und dabei so viele Geistblumen wie möglich zu sammeln.

Diese Blumen könnt ihr gegen neue Rüstungsfarben und andere Aussehen-Objekte eintauschen, die es nur in Neues Spiel+ gibt, darunter Designs, die wesentlich aufwendiger sind als in eurem ersten Spieldurchlauf.

Dieser Händler bietet euch zudem eine Reihe mächtiger neuer Talismane an, die für neue Kampferlebnisse sorgen, bestehende Spielstile verstärken und euch eure Erfahrung so anpassen lassen, dass ihr noch tollere Belohnungen erhalten könnt!

Andere Funktionen

Sobald ihr Version 1.1 installiert habt, habt ihr die Option, Rüstungsausstattungen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr alle Talismane und Aussehen-Objekte einem bestimmten Rüstungsset zuweisen, um je nach eurem Spielstil und euren Rollenspielpräferenzen schnell zwischen Ausstattungen zu wechseln.

Ihr werdet außerdem feststellen, dass eure Gesamtspielzeit angezeigt wird, wenn ihr einen gespeicherten Spielstand zum Laden auswählt, und dass der Fotomodus um neue Optionen erweitert wurde.

Diese Funktionen werden auf euren bestehenden Spielstand oder auf einen neuen Durchlauf in Neues Spiel+ angewandt.

Version 1.1 ist bis zum Rand gefüllt mit neuen Inhalten, und wir hoffen, dass diese neue Aktualisierung allen Spielern gefällt! Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung seit der Veröffentlichung. Version 1.1 erscheint am 16. Oktober. Ob ihr euch also erneut auf Jins Reise begebt oder Ghost of Tsushima: Legends gemeinsam mit ein paar Freunden testet – wir freuen uns schon darauf, wenn ihr sie spielt!