PM: NEUE PODCAST REIHE AUF SPOTIFY ERFORSCHT DIE GESCHICHTE DER WIKINGER (Ubisoft News)

Düsseldorf,5.Oktober2020–Ubisoft kündigteheute an, dass alle Folgen vonEchos ausValhalla, einer neueneinePodcast-Dokumentations-Reihe, nun auf Spotify zu hören sind.Einfesselndes neues Hörerlebnis in 5 Episoden, dievon einem der letzten Wikinger erzähltundmit Einblickengroßer Wikinger-Expertenuntermaltwird, taucht der Podcast tief in den historischen Kontext des neusten Ablegers derAssassin’sCreed-Reihe,Assassins’sCreedValhalla, ein.

Echos ausValhallaladen die Zuhörer ein, das epische Abenteuer der skandinavischen Krieger, die England überfielen, mit einem einzigartigen Klangerlebnis nachzuerleben,welchesdemPodcastdasGefühleinerDokumentarserieverleiht. Ziel der Dokumentation ist es, die verschiedenen Facetten der Wikingergesellschaft zu zeigen, darunter Militärstrategie, Schiffsbau und die Rolle der Frau.

DieEchos ausValhallaPodcast-Reiheist in 5 Episoden von je 15 Minuten Länge unterteilt und bietet die erste immersiveauditivehistorische DokumentarreihefürAssassin’sCreed.Experten und rekonstruierte Szenen erwecken die glorreiche Epocheder Menschen des Nordenszum Leben und erzählendie Geschichte der Wikinger, wie noch nie zuvor gehört:

Die Podcast-Reihe Echos aus Valhalla gibt es unter:

https://open.spotify.com/show/0aAiQqTXnakl7IU3v28pZe?si=Vx7Exx2RQxiO2Oy2EY6cQQ

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal*, bietet Assassin's Creed Valhalla Spielern die fesselnde Erfahrung als Eivor, ein legendärer Wikinger-Räuber/eine legendäre Wikinger-Räuberin,in einer wunderschönen, geheimnisvollen und offenen Welt mit dem finsteren Mittelalters Englands als Kulisse, zu spielen. Die Spieler können die Vorteile neuer Features nutzen, darunter Raubzüge, Waffen-Doppelschwingen und Siedlungsbau.

Assassin's Creed Valhalla wirdam 10.November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+**,dem Abo-Service von Ubisoft,Stadia veröffentlicht. Assassin's Creed Valhalla wird auf PlayStation®5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole ab 12. November 2020 erscheinen.***

*Associate Ubisoft studios are Sofia, Singapore, Montpellier, Barcelona, Kyiv, Bordeaux, Shanghai, Chengdu, Philippines, Quebec, Bucharest, and Pune.Additionalhelpprovidedbyexternalpartner Sperasoft.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.