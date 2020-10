PM: Nickelodeon Kart Racers 2 bekommt mehr Optionen, Charaktere und Slime! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich bin Adam Johnston, Creative Director bei Bamtang Games und ich freue mich darauf, wenn ihr alle die Fortsetzung von Nickelodeon Kart Racers spielt. Wir haben seit dem ersten Teil viele Verbesserungen und Änderungen vorgenommen. Keine Sorge: Ihr müsst den Vorgänger nicht kennen, um Teil 2 zu verstehen.

Das größte und offensichtlichste Upgrade gegenüber dem ersten Spiel ist die Charakterliste. Mittlerweile gibt es 30 Rennfahrer und die Pit Crew fügt alle Arten von bekannten Nickelodeon-Cameos hinzu, wodurch zahlreiche Möglichkeiten entstehen. Ihr könnt die 70 Pit Crew-Mitglieder freischalten und eurem Team hinzufügen, um euer Kart anzupassen. Das bedeutet, dass jeder seinen Sweet Spot finden und die Pit Crew entsprechend dem eigenen Fahrstil anpassen kann. Außerdem haben wir ins Driften viel Liebe gesteckt, so dass es sich jetzt viel besser anfühlt.

Die Pit Crew stellt eine große Veränderung gegenüber dem ersten Spiel dar. Der Crew Chief gibt euch ein primäres Powerup, das die alte Turboladung ersetzt. Es wird durch Schleim aufgeladen und es gibt eine Vielzahl von Power-Up-Effekten zur Auswahl. Die anderen Mitglieder der Pit Crew bringen strategische Buffs mit. Sie kommen während des Rennens automatisch dazu und können beim Aufnehmen eines Power-Ups eine Falle ausspielen oder nach einem Treffer einen Boost geben, und mehr! Es gibt so viele Möglichkeiten! Ich behalte nie eine einzelne Strategie lange bei, es gibt immer eine andere Kombination zum Ausprobieren. Wenn ihr eure Auslastung austauscht, müsst ihr das auch mit eurem Fahrstil tun. Defensives Loadout bedeutet zum Beispiel, dass ihr aggressiver sein könnt.

Der Slime ist zurück! er ist es, was unseren Kartrennfahrer auszeichnet und gleichzeitig eine perfekte Darstellung von Nickelodeon selbst ist. Der Schleim ist immer noch euer Freund! Sich für das Grün zu entscheiden und die Schleimleiste zu füllen, ist eine der besten Möglichkeiten, um im Spiel voranzukommen. Der Slime wurde visuell überarbeitet, aber ansonsten ist er immer noch wie immer: überall verteilt. Der Bootsteil ruht sich hier aus, dieses Mal haben wir allerdings Slime Edges hinzugefügt. Sie geben den Spielern Luft und die Möglichkeit, Tricks zu vollziehen. Dafür gibt es Bonusschleim und Boosts. Das hilft dabei, Rennlinienstrategien zu verwechseln, abhängig von den Fähigkeiten (oder dem Mut) des jeweiligen Spielers.

Wir finden es wäre fantastisch, wenn ihr selbst entscheiden könntet, wie sich der Slime auf das Rennen auswirkt, nicht wahr? Dabei soll die visuelle Wirkung auf den Nickelodeon-Charakteren basieren, die wir alle so sehr lieben. So wurden die Crew Chiefs geboren. Einige der Favoriten des Teams sind Tenzin von The Legend of Korra, der Luftbändigen für einen großen Sprung verwendet und bei der Landung eine Schockwelle auslöst. Und auch der Powdered Toast Man von Ren und Stimpy ist beliebt, der das Kart mit einem Turbo-Boost rückwärts fahren lässt und explodiert, sobald es abstürzt! Wir hatten viel Spaß beim Erstellen dieses Spiels und der Erstellung von Tracks.

Die meisten der ursprünglichen zwölf Tracks wurden mit vollständig aktualisierter Kunst und Slime Rapids remastered. Die neuen Tracks ergänzen die alten mit einer noch größeren Vielfalt. So viele Karten ergeben viel mehr verrückte Möglichkeiten: Sprünge, Halfpipes, Kanonen, Rampen, Schleim-Geysire und andere Überraschungen sorgen für zusätzliche Vertikalität, was zu ziemlich stressigen Situationen führt. Im Fast-Mode werdet ihr euch nicht entspannen können und der Insane-Mode macht seinem Namen durchaus alle Ehre.

Es ist ein Spiel, das allen Altersgruppen Spaß machen soll. Geübte Rennfahrer können trotzdem die eine oder andere Strategie anwenden. Driften ist immer noch ein hilfreicher Boost-Faktor, dafür solltet ihr aber die Rennlinie kennen und ein bisschen Erfahrung mitbringen. Einige der Levels wurden für spezielle mechaniken wie das Driften entwickelt, trotzdem gibt es keine sichere Möglichkeit, jedes Rennen auf diese Weise zu gewinnen. am Besten ihr nehmt eine Crew, die eurem Fahrstil entspricht. Ich kann euch beispielsweise Pearl von SpongeBob Schwammkopf auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es liebt, große Sprünge zu machen und Halfpipes zu fahren. Nach einem Sprung schenkt sie euch einen mächtigen Boost.

Natürlich sind das nicht nur ganz einfache Rennen. Im Arena-Modus kämpft ihr gegen alle anderen Spieler in einer offenen Arena. Da SpongeBob bei den Fans so beliebt ist, haben wir den Golden Spatula-Modus hinzugefügt. In diesem Modus ist es eure Aufgabe, den goldenen Spatel zu finden und lange genug zu behalten, um einen Punkt zu verdienen. Die anderen Spieler werden alles versuchen, damit ihr den Spatel fallen lasst. Der erste Spieler, der drei Punkte erzielt, bekommt den ganzen Ruhm.

Diese Fortsetzung bietet euch außerdem Online-Multiplayer-Modi für bis zu 8 Spieler. Entweder bei schnellen Rennen oder bei Championship Cup Rennen. Es ist etwas eigenartig, aber wir haben das Game während der Pandemie beendet und daher fast alles online ausprobiert. Früher spielten wir ‘unhygienisch’ nebeneinander auf der Couch, mit geteiltem Bildschirm. Jetzt mussten wir Online-Sitzungen einrichten, um uns gegenseitig zu besiegen, sodass das Online-Spielen jetzt wahrscheinlich die Kernerfahrung für die Spieler darstellt.

Einer der spannendsten Aspekte in der Entwicklung ist es zu sehen, wie die Spieler auf den Kader reagieren – jeder ist anders! Es gibt nostalgische Spieler wie mich, die gerne die Klassiker sehen und spielen, aber es gibt eine ganz neue Generation von Nickelodeon-Fans, die sich für verschiedene Rennfahrer interessieren. Ren und Stimpy in Nickelodeon Kart Racers 2 zu haben ist fantastisch, aber die meisten jungen Leute haben noch nie von ihnen gehört.

Es ist mir ein bisschen peinlich zu sagen, dass ich so alt bin, dass ich noch nie von Jojo Siwa gehört habe. Aber sie ist vielleicht eine der beliebtesten Rennfahrerinnen bei swn jüngeren Spielern! Es gibt auch einen Spielmodus (Spoiler-Alarm!), in dem die Spieler Herausforderungen mit bestimmten Charakteren meistern müssen. Der Clou dabei: Ihr müsst euch von den Dingen inspirieren lassen, die die entsprechenden Charaktere normalerweise in der Serie tun. Wer den Charakter kennt, wird sofort wissen, wie die Herausforderungen zu meistern sind. Es wird wahre Fans nicht überraschen, ein Rennen als Thaddäus zu spielen und gegen zahlreiche Thaddäus zu gewinnen. Wir hatten wirklich viel Spaß bei dem Erstellen dieser Herausforderungen und dem Rest des Spiels. Wir freuen uns darauf, am 06. Oktober mit euch allen online zu spielen!