Montagmorgen-Podcast #366

Teaser Man will ja nicht unken, aber Zombie-Invasionen sind eine nicht unwahrscheinliche Bedrohung. Zum Glück hat die GG-Redaktion dank jüngster Umzüge einen halbwegs sicheren Zufluchtsort.

Einmal mehr ist es so weit, wir erfreuen eure Gehörgänge mit einem Montagmorgen-Podcast. Jörg und Dennis unterhalten sich über Feuer, autarkes Leben und den Exit-Plan der GG-Redaktion währen der Zombie-Apokalypse. Außerdem haben sie Roguelikes und Klassiker gespielt, verraten euch, was die Woche auf GamersGlobal passieren wird und beantworten natürlich auch gleich noch alle eure Userfragen. Alle Themen in der Übersicht: