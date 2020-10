World of Warcraft Shadowlands: Blizzard erstattet Käufern Geld zurück

PC MacOS

In der letzten Woche hat Blizzard die neue Erweiterung für World of Warcraft, Shadowlands, auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte das Addon am 27. Oktober 2020 erscheinen, nun ist der Release auf einen späteren, nicht genauer definierten Zeitpunkt verlegt worden. Wie das Unternehmen aber beteuert hatte, soll die Veröffentlichung noch in diesem Jahr stattfinden.

Nun hat Blizzard eine Mail an Käufer von Shadowlands herausgeschickt, in der angeboten wird, den Kaufpreis zurückzuerstatten. Falls die Fans enttäuscht von der Verschiebung der nunmehr achten Erweiterung für den MMORPG-Dauerbrenner sein sollten, können sie ihr schon bezahltes Geld wiederhaben, Shadowlands erhalten sie aber natürlich nicht. Beantragen könnt ihr den Refund über die Support-Seite von Blizzard.