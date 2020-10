PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 5. bis 9. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die schon bald für Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen zahlreiche Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Ride 4

Optimiert für Xbox Series X|S – Bist Du bereit für das ultimatives Motorrad-Racing? Mit Ride 4 geht es für Dich mit hunderten verschiedenen Bikes direkt auf die Rennstrecke an zahlreichen Orten einer ultrarealistischen Spielwelt. Bestelle Dir Ride 4 direkt vor und sicher Dir das European Bikes Pack, das die Ducati 916 – 1994 und Triumph Street Triple R – 2014 sowie fünf zusätzliche Events beinhaltet.

9th Dawn III

Ein riesiger Open-World-RPG-Dungeon-Crawler voller spannender Abenteuer. Entdecke über 270 Monster, ein Kartenspiel mit 180 Karten zum Sammeln und über 1400 einzigartige Gegenstände zum Horten! Level die Fähigkeiten Deines Charakters und dessen Begleiter hoch für das ultimative Team.

FIFA 21

Optimiert für Xbox Series X|S – EA Play-Mitglieder haben die Möglichkeit, FIFA 21 schon ab dem 1. Oktober auszuprobieren und exklusive Herausforderungen und Belohnungen vor dem Start zu erhalten – plus Vorteile während der gesamten Saison, wie einzigartige Gegenstände, Ultimate Team Season Objective XP-Boosts und einen Rabatt von 10% auf digitale EA-Käufe. Ob auf der Straße oder im Stadion: FIFA 21 bietet mehr Spielmöglichkeiten als je zuvor, darunter die UEFA Champions League und die CONMEBOL Libertadores. FIFA 21 erscheint am 6. Oktober in der Ultimate Edition und am 9. Oktober in der Standard Edition.

Ministry of Broadcast

Ministry of Broadcast ist ein Story-basierter Plattformer mit einer dunklen Mischung aus Orwells “1984” und dem Glamour von modernem Reality-TV. Der Protagonist leidet unter den Machenschaften eines dystopischen Regimes und Du nimmst mit ihm den Kampf gegen die willenlose Gefolgschaft und weitere tödliche Hindernisse auf.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

Wähle aus 30 spielbaren Rennfahrern und 70 Teammitgliedern aus, um Deine optimale Boxencrew zusammenzustellen. Wähle Deinen Liebling aus Nickelodeons Hall of Fame, darunter JoJo Siwa, SpongeBob Schwammkopf, die Teenage Mutant Ninja Turtles, die Babys von Rugrats, die Kids von Hey Arnold!, Ren und Stimpy, Lincoln Loud und seine Schwestern und viele mehr!

Area 86

Xbox One X Enhanced – Ein Escaperoom-Puzzle-Spiel mit haufenweise physikalischer Rätsel. Steuer Deinen Roboter durch eine interaktive Umgebung voller Geheimnisse. Verschiebe, werfe, aktiviere oder zerstöre Gegenstände, um das nächste Level zu erreichen. Das ist jedoch längst nicht alles! Die Raumstation KI hält andere Roboter gefangen. Rette sie und bilde gemeinsam mit ihnen einen mächtigen Robotertrupp.

Skatemasta Tcheco

Tcheco kehrt zurück für ein weiteres Abenteuer auf dem Skateboard. Meistere noch kiniffligere und verrücktere Auto-Scrolling-Levels, während Du alles zerschmetterst, was Tcheco stoppen soll! Von Stränden und Städten über ein Sportstadion bis hin zum Mond – auf Deinem Weg zum Sieg durchquerst Du eine riesige Auswahl an Level in beliebiger Reihenfolge.

Aery – Sky Castle

Xbox One X Enhanced – Aery – Sky Castle ist ein einzigartiges Flugspiel, in dem ein kleiner Vogel eine unbekannte Welt voller Schönheit und verträumter Landschaften, kleiner Rätsel und anderer Überraschungen entdeckt. Du tauchst ein in eine Geschichte, in der es darum geht, eine zerbrochene Welt zu entdecken und diese zu retten.

Ikenfell (Konsole & PC)

Xbox Game Pass – Ein rundenbasiertes taktisches RPG, das von einer Gruppe von Magieschülern handelt. Trainiere Deine Zaubersprüche und Deine Verteidigung gegen magische und physische Angriffe und erkunde die verwinkelten Hallen Deiner riesigen Zauberschule. Kämpfe gegen herausfordernde Monster und Bosse und entdecke verborgene Schätze sowie dunkle Geheimnisse, die nie hätten gefunden werden sollen.

The Watchmaker

The Watchmaker ist ein Action-Adventure-Spiel, das in einer unheimlichen Steampunk-Welt mit riesigen Uhrwerken spielt, in der die Zeit verrücktspielt. Begleite Alexander, einen Uhrenturmwärter, auf seiner Suche nach der Wiederherstellung der Zeit.

Ben 10: Power Trip

Ben Tennyson und seine Familie sind bereit für einen erholsamen Europaurlaub – bis der böse Hex vier mysteriöse Kristalle erweckt und monströse Besucher aus dem Void herbeiruft. Jetzt liegt es an Dir, Ben dabei zu helfen, die teuflischen Pläne des Meistermagiers Hex zu vereiteln! Setze Dir also das Omnitrix auf und verwandle Dich in einen der unglaublichen Aliens von Ben 10 und erlebe ein neues 3D Action-Abenteuer.

Dark Grim Mariupolis

Ein Point-n-Click-Abenteuerspiel, das in einer Welt spielt, die den Film Noir, die griechische Mythologie, Magie und Mystik vereint. Du findest Dich zwischen Dekadenz und erstickender Alltagsroutine wieder und musst den Schritt in die Dunkelheit wagen.

Smart Moves

Puzzle Dich durch verschiedene Welten mit steigenden Schwierigkeitsgraden, heimtückischen Monstern, unerwarteten Hindernissen und großen Schätzen. Kluge Spielzüge sind hier der Schlüssel zum Überleben!

Street Racer Underground

Erlebe den Nervenkitzel von Straßenrennen in diesem rasanten Racing Game – Deine Skills sind gefragt! Weiche dem Verkehr aus, entkomme der Polizei und verbessere Deine Bestzeiten.

The Survivalists

Eine Welt voller Überraschungen, Geheimnisse und Gefahren erwartet Dich in The Survivalists, einem abenteuerlichen Survival-Spiel im Escapist-Universum. Deine Aufgabe ist es, die Welt zu erforschen, Gebäude zu bauen, zu basteln und sogar Affen zu trainieren. Sichere Deinem Charakter mit bis zu drei Mitspielern zusammen das Überleben. Hast Du das das Zeug zum Survivalist?