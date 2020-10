PM: Player’s Choice: Stimmt jetzt für das beste Spiel im September 2020 ab! (Sony Playstation Blog)

PS4

PS4 ab 284,00 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen zurück! Der PS5-Release ist gleich um die Ecke, aber die Entwickler vergessen die PS4-Front deshalb natürlich nicht. Im September gab es eine Menge exzellenter Neuerscheinungen, darunter Marvel’s Avengers, 13 Sentinels: Aegis Rim, Spellbreak, Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 und Spelunky 2. Ich weiß, dass es diesen Monat eine schwierige Frage ist, aber ich muss darauf bestehen – bitte helft uns bei der Entscheidung, welches das beste neue Spiel des Monats war!

Gebt unten eure Stimme ab – wir schließen die Umfrage am Sonntagabend um 23:59 Uhr pazifischer Zeit ab, zählen dann die Stimmen und geben den Gewinner später in der Woche bekannt.

Wie funktioniert es? Am Ende eines jeden Monats öffnet PlayStation.Blog eine Umfrage, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in dem Monat veröffentlicht wurde. Bald danach schließen wir die Umfragen, zählen alle Stimmen und geben den Gewinner auf dem PlayStation.Blog bekannt. Im PlayStation Store werden das ganze Jahr ein paar der besten Player’s Choice-Gewinner vorgestellt.

Was sind die Voting-Kriterien? Das liegt ganz an euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welche wäre das? Gemäß unserer langen Tradition bei den Game of the Year-Awards qualifizieren sich Remaster oder neu veröffentlichte Spiele nicht. Ehrgeizige, größere Umbauten und Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy werden hingegen dazugezählt.

Wie werden die Nominierten ausgewählt? Die Redaktionsteams vom PlayStation.Blog und PlayStation Store erstellen eine Liste der bemerkenswertesten Veröffentlichungen dieses Monats für die Umfrage. Einsendungen werden berücksichtigt.