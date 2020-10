PM: 8 tierische PS+ Trophäen (Sony Playstation Blog)

PS4

Manchmal sind die Fellknäuele eure treuen Begleiter, in einigen Games eure erbitterten Feinde. Leider könnt ihr euch das für diese PS Plus-Trophäen nicht immer aussuchen…

Wie ihr diese und noch weitere tierische Trophäen erhaltet, könnt ihr auf Trophies.de nachschlagen. Verratet uns unten in den Kommentaren auch gern, welches eure Lieblingsbegegnung mit einem Tier in Videospielen war!

Spieler mit Erkundungsdrang können im zwölften Kapitel mit einer besonderen Begleitung belohnt werden. Fährt man nach all den vorangegangenen Strapazen zusammen mit Sam durch das herrlich türkise Meer rund um die Insel, so können sich bis zu drei Delfine dazu gesellen und für einen einzigartigen Geleitschutz sorgen. Die Suche erfordert sicherlich etwas Geduld und man muss auch aufpassen, dass man die Delfine nicht aus Versehen wieder abschüttelt, aber am Ende hat sich die kleine Spritztour delfinitiv gelohnt!

UNCHARTED™ 4: A Thief’s End Digital Edition

Dieses Mal ist unser tierischer Begleiter im Wasser uns nicht so freundlich gesinnt. Man begibt sich ins Wasser und schwimmt ein wenig, doch Achtung, ist man zu langsam, wird man von einem Alligator gefressen. Als kleiner Trostpreis winkt allerdings diese Trophäe.

Mafia III

Durch das Erlernen einer Fähigkeit erhält man einen tierischen Begleiter, nämlich einen kleinen Affen, welchen man steuern kann. 20 Mal muss man sein Äffchen herbeirufen, um diese Trophäe zu erhalten.

Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition

Für einen Vegetarier und Gelegenheitsveganer, der sich nur so ernährt aus Überzeugung wegen dem Tierwohl, ist diese Trophäe alles andere als schön. Durch Massentierhaltung werden Tiere meist im Käfig gehalten, genauso wie die sieben Hühner, die man in 10 Sekunden töten muss, einfach so, nur für die Trophäe. Stellt sich die Frage, ob diese sieben Hühner durch ihren Tod für die Trophäe befreit worden sind von ihrem Leid…. aber naja, es ist ja nur ein Videospiel…

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Kampagne Remastered

In der Spielwelt stößt man immer wieder auf putzige, kleine Papier-Eichhörnchen, die meist einfach friedlich in der Gegend sitzen. Und wie es der Name schon vermuten lässt, können diese einer Eichel kaum widerstehen. Erfreulich also, dass es einige zu finden gibt. Wirft man eine Eichel in Richtung der Hörnchen, kann man diese bei ihrem Festmahl beobachten – also schnell die Kamera rausgeholt und ein Sepia-Foto geschossen. Das bringt nur ein tolles Foto, sondern auch eine Trophäe.

Tearaway™ Unfolded

Ab Mission 4 könnt ihr D-Dog als Welpe aufnehmen und in eure Motherbase extrahieren. Nehmt ihn mit auf Missionen und schließt diese gemeinsam ab, entwickelt Begleiterausrüstung oder schaut ihm im Helikopter einfach in die Augen, die Liebe wächst und so auch die Beziehung zu eurem Hund, welche ihr hier auf das Maximum bringen müsst. So wird er zu eurem treuen Begleiter.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Euer treuer Gefährte Argo steht euch nicht nur jederzeit zur Seite, ihr könnt mit ihm auch Kunststücke ausführen. Um diese Trophäe zu erhalten, müsst ihr euch z.B auf seinen Rücken stellen, eine 180 Grad Wende vollführen oder aufbäumen und in den schnellen Ritt starten.

Shadow of the Colossus™

Im Spiel „Rime“ steuert man einen kleinen Jungen durch mehrere naturnahe Gebiete, in denen man allerlei Tiere entdecken kann. Direkt im ersten Level gibt es ein größeres Gebiet, in dem mehrere Wildschweine sind. Für diese Trophäe muss man eben diese zusammenbringen, in dem man sie mit Obst zu sich lockt.

RiME

