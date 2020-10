PM: Crash Bandicoot 4 – It´s About Time startet einen Maskenball – Seid dabei! (Sony Playstation Blog)

XOne PS4

Crash Bandicoot 4 - It's About Time ab 61,39 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es wird wieder verrückt! In Crash Bandicoot 4 – It’s About Time springt der titelgebende Held in das nächste Abenteuer, das ihn durch Raum und Zeit schickt. Im Mittelpunkt stehen dabei die vier Quantum Masken, die vereint werden müssen, um das Gleichgewicht im Universum wiederherzustellen. Dabei werfen die mystischen Objekte jede Menge Fragen auf:

Alle Geheimnisse wollen wir vor Release natürlich noch nicht lüften, aber ein paar Hinweise zu dem neuen Gameplay-Element gibt es von uns natürlich trotzdem. Bei den vier Quantum-Masken handelt es sich um Kapuna-Wa, Lani-Loli, Akano und Ika Ika. Und lasst euch gesagt sein: Ihre Namen sind mindestens genauso verrückt wie ihre Fähigkeiten!

Im Laufe des Jump’n’Run Abenteuers werdet ihr auf die vier geheimnisvollen Quantum-Masken stoßen. Sie gelten als die Hüter von Raum und Zeit. Nutzt sie, um die Welt von Crash zu verändern und sie schließlich zu retten! Ohne ihre magischen Fähigkeiten werdet ihr es nicht schaffen, alle Hindernisse zu überwinden.

Um den Maskenball gebührend einzuläuten und den Release von Crash Bandicoot 4 – It´s About Time zu feiern, startet Activision ab sofort ein Gewinnspiel, bei dem ihr coole Preise abstauben könnt. Nehmt dazu am Crash Bandicoot 4 – Maskenball teil und findet heraus, wer sich hinter den Masken verbirgt.

Gewinnspielzeitraum: 01.10.2020 – 07.10.2020

Um beim Crash Bandicoot 4 – Maskenball die Chance auf coole Preise zu haben, müsst ihr ein kniffliges Rätsel lösen, das sich um das zentrale Element von Crash 4 dreht: Die neuen Masken! Wie euch in den Trailern sicher schon aufgefallen ist, tauchen plötzlich rätselhafte Masken mit besonderen Fähigkeiten in der Welt von Crash und seinen Freunden auf.

Eure Aufgabe: Findet heraus, welches bekannte Gesicht sich jeweils hinter den Masken Kapuna-Wa, Lani-Loli, Akano und Ika Ika verbirgt! Ihr kennt sie bestimmt alle aus den Bereichen Gaming, Lifestyle und Entertainment. Eines sei gesagt: Sie alle sind große Crash-Fans! Habt ihr schon eine Idee?

Auf dem Crash Maskenball gibt es bereits einige Videos, die euch Hinweise auf die Identität hinter den geheimnisvollen Masken geben könnten. Durchforstet aufmerksam die Interviews und haltet die Augen in den Gameplay-Videos offen, damit euch kein Detail entgeht!

Hier geht’s zum Maskenball!

Übrigens: Am 08.10.2020 verrät euch Activision auf der Seite vom Maskenball, ob ihr richtig gelegen habt und lüften das Geheimnis hinter den Masken.

Euer Spürsinn soll natürlich auch belohnt werden! Activision verlost unter allen Teilnehmern, die auf dem Maskenball versuchen, die Identität der Träger zu erraten, einen von vier verrückten Crash-Preisen!

Also ran an die Tasten und los raten! Mit etwas Glück sichert ihr euch eins von vier coolen Crash Fan-Paketen. Darin enthalten ist jeweils: